Crear pobres es la nueva normalidad: Roberto Mendoza

No creo que eliminar el Fodepar sea sinónimo de erradicar la corrupción

Roberto Medoza

Quizá a usted no le suene el nombre de Pedro Sandoval Reyes, pero en un momento de tensión mundial puso en alto el nombre de México en el mundo. En 1980 don Pedro compitió en las olimpiadas paralímpicas que se desarrollaron en Holanda y dio al deporte mexicano dos medallas de oro y una de plata, en ese tiempo de guerra fría, las olimpiadas oficiales se desarrollaron en Moscú y ningún atleta mexicano ganó oro. Los deportistas paralímpicos son los atletas que más veces han ganado las máximas preseas para México, la comparación es abismal: 97 medallas de oro paralímpicas contra 13 olímpicas.

En 1998 se creó el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento el Fodepar, pero fue hasta 2006 que se les asigna a los deportistas que han ganado alguna medalla, un reconocimiento vitalicio para su mantenimiento. Don Pedro, con 64 años, depende totalmente de esta ayuda para su manutención, 13 mil pesos, por su esfuerzo de muchos años.

Beatriz Pereyda, ha comentado en la revista Proceso, como se ha usado el Fodepar para cuestiones absurdas como becas, de mayor monto a las que reciben los atletas olímpicos, para secretarias o para personas que practican deportes que no son olímpicos, como el padel o para contratar psicólogas que ayuden a los atletas a superar un rompimiento amoroso.

No creo que eliminar el Fodepar sea sinónimo de erradicar la corrupción; pero si desaparece, comenzará, quisiera pensar, el tortuoso camino para saber quién sí y quién no recibirá dinero, todo a consideración, primero del administrador y luego del titular de la dependencia. ¿Se evitará la corrupción? No. ¿Se tendrá que transparentar el proceso, como se hacía con los fideicomisos? No.

Al momento de entregar esta columna, en el Senado, la bancada de morena le otorgó, a las personas interesadas en defender los fideicomisos, una hora y media para argumentar que no desaparezcan y después van a dictaminar sobre su futuro, yo ya le adelanto que va a pasar, van a desaparecer y con ello, habrá niños con cáncer que estarán condenados a morir, estudiantes que tendrán que dejar sus investigaciones y deportistas como, don Pedro, condenados a quedarse sin recursos. Mala señal de una transformación donde primero, literal, están los caprichos del presidente; crear pobres es la nueva normalidad y como dijo el doctor Gatell los que fallecieron, pues fallecieron.