Un Querétaro de pendientes y retos: Hugo Cabrera

Hugo Cabrera

El 29 de septiembre del año en curso, se presentó el quinto informe de actividades del Ejecutivo Estatal ante la LIX Legislatura del Estado. Posteriormente, durante la semana pasada de este mes de octubre, quienes tenemos el honor de representar a las y a los queretanos procedimos a realizar la glosa del mismo, en sendas reuniones, en las que los titulares de las diferentes secretarías del Gobierno Estatal, tuvieron la oportunidad de ahondar y aclarar los datos que el Titular del Ejecutivo dio a conocer durante su Informe; así como de responder a los cuestionamientos formulados por los diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios.

En mi oportunidad, señalé a los secretarios que comparecieron que efectivamente se advierten avances en los diversos rubros del quehacer gubernamental; pero que también existen grandes pendientes. Les comenté que el gobernador tiene razón cuando dice que Querétaro es muy grande; claro que lo es, pero se le olvidó decir que, por ejemplo, en materia de seguridad hay muchas cosas que preocupan a los habitantes del Estado.

Querétaro ocupa el primer lugar nacional en lesiones dolosas contra las mujeres, el primer lugar en robo total, el séptimo lugar en violaciones, el quinto lugar en robo de vehículos y el quinto lugar en el delito de extorsión. Al secretario de Seguridad Ciudadana le dije que no basta con compararnos con Guanajuato o con otros estados del país que tienen situaciones graves de inseguridad; que Querétaro debe compararse con Querétaro y que las cifras oficiales no mienten: en nuestra entidad, las familias viven intranquilas y con miedo.

Al secretario de Salud le señale que últimamente no ha tenido mucha presencia ante la opinión pública, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria motivada por la pandemia provocada por el COVID-19; que no se han atendido las quejas de los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud relacionadas con la brecha salarial del 44% que existe entre el personal de base y el de contrato; que Querétaro tardó mucho en ser incorporado al INSABI y que las y los queretanos aún no sabemos cuáles serán las implicaciones de esta adhesión.

En fin, estos son solo dos botones de muestra para ilustrar que aún existen muchas tareas pendientes para trabajar por Querétaro