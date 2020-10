Navidad en octubre pa’los cu4Tes: Kike Mireles

A las fuerzas armadas no solo no les recortaron un solo pesos de sus fideicomisos, sino que les incrementaron los recursos en más de mil por ciento

De Chile: Rascándole más al tema de los fideicomisos, confirmamos que las fuerzas armadas son las consentidas e Intocables de la 4T, fíjese, no solo no les recortaron un solo peso de sus fideicomisos, sino que les incrementaron los recursos en más de 1,000%…así tal cual, mientras exprimen los fondos de sectores como la ciencia, academia, atención a Víctimas, cultura y deporte, fortalecen la militarización no militarización de Andrés con más de 31,000 millones, el 45% del monto total de los 109 fideicomisos que se resisten a morir, aunque su muerte esté más cantada que el fracaso de la 4T.

De Mole: 712 días desde que dejaron sin tratamientos, quimios y medicamentos a los niños y niñas con cáncer, y curiosamente el día que según por fin, gobierno federal les cumpliría ¡Zaz! Que según les roban todo el cargamento de medicinas, perdón que s Eli diga, pero hay que ser muy ingenuo para tragarse semejante cuento, AMANC reportaba hasta el día de ayer más de 1,800 fallecimientos de niños con Cáncer desde los recortes y en palacio siguen sin resolver nada, pero eso sí, la atención puesta en una consulta para preguntar si juzgan o no a ex presidentes por cometer delitos ¿Quién va a decir qué no?, lo más grave es que el costo de llevar acabo este capricho es equivalente al de más de 1,100,000 quimioterapias. En un país donde cada 4 horas muere un niño a causa de esta enfermedad, eso es criminal.

De Pozole: Aunque es Octubre, en casa de la Maestra Elba Esther Gordillo ya llegó la navidad, y es que más que feliz, recibió la noticia de que los fondos de los fideicomisos del SNTE quedaron intactos, y eso qué hay constancia de que hace años parte de esa lana se usó para remodelar propiedades y uno que otro Depa en Polanco de la mismísima Gordillo, pero no, ese solo fue el adelanto de la gran sorpresa navideña, y es que por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le fue otorgado el registro a su nuevo partido Político: Redes Sociales Progresistas, sí, volvió al ruedo después de que se comprobara que “supuestamente” el 56% de la lana recaudada provenía curiosamente del SNTE, no hace falta pensarle mucho para notar que dicho partidito fue fondeado desde el mismo Gob Federal, amor con amor se paga, corrupción con corrupción tambor.

El postre: En Palacio Nacional poco o nada importa el tema de la crisis de seguridad, se lo digo sin pena ni empacho, al Presi le importa más un mondrigo Penacho.