¿Hacia dónde vamos?: Lorena Jiménez

Lorena Jiménez Salcedo/Columnista

Tal como se preveía que sucediera, ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el dictamen en materia de fideicomisos; una iniciativa que generó molestia e inconformidad en diversos rubros como el científico, deportivo y el artístico. A pesar de los ejercicios de parlamento abierto que se realizaron previamente, no se escucharon las peticiones de evitar la eliminación de 109 fideicomisos que representan 68 mil millones de pesos.

Una intención que sin duda enrarece aún más el ambiente político y económico de nuestro país, ya que genera incertidumbre por las consecuencias que puede arrastrar este tipo de decisiones.

Hay que recordar que un fideicomiso tiene el objetivo de asegurar recursos a ciertos rubros fundamentales para el desarrollo de nuestro país, así como para contar con recursos de emergencia ante posibles catástrofes; su eliminación implica que todas estas áreas queden sujetas a la voluntad y contentillo de las autoridades en turno, algo que se pretendió evitar justamente con la creación de estos instrumentos.

En Coparmex hemos insistido que no podemos retroceder a esa época de oscurantismo político en donde el poder se concentraba en una sola persona, en donde no existían contrapesos. Se argumenta opacidad y corrupción, si es así, se tiene que actuar en consecuencia e investigar y castigar las anomalías detectadas, pero no se puede borrar de un plumazo toda una estructura pensada para fortalecer rubros tan importantes y necesarios como la investigación científica.

Es necesario un análisis detallado para detectar esas presuntas anomalías y opacidades. Coincidimos en la posibilidad de eliminar aquellos fideicomisos que presenten fallas graves. Sin embargo, esta labor requiere de un estudio estratégico de cada fideicomiso para corregir, sancionar y mantener aquellos que han probado su valía y han dado resultados.

Ahora toca al Senado la discusión y aprobación o rechazo de esta iniciativa que preocupa. Es momento de ser sensibles y conscientes y escuchar y abrirse al diálogo para la construcción de ese México que tanto queremos.