¿Listos para el Big Data?: Seth Pérez

Seth Pérez

El crecimiento de procesos digitales ha provocado tal cantidad de datos que pocos procesan eficazmente para generar valor o rentabilidad. Escuchamos que utilizando Big Data o Ciencia de Datos, podremos sacar valor de esa cantidad enorme de gigas almacenados. En principio el darle luz a la información desconocida ofrece muchas pistas y seguro algo se aprenderá, pero traducir constantemente datos en valor requiere una transformación empresarial para formar empresas digitales. ¿Por qué?

Seguramente Usted está en muchas bases de datos de muchas organizaciones y podrá confirmar que no por ello le conocen bien, es evidente que no todas la empresas llevan buenos registros y sobre todo, el dejar una queja, pregunta o inconformidad implica una respuesta. Hace algunos años el servicio post-venta prometía grandes ventajas y muchas compañías vieron que crear un área con este nombre y función, solventaría los problemas promoviendo lealtad y más clientes. Pero la mayoría de ocasiones estas áreas crecieron y otras tantas terminaron en procesos burocráticos de las quejas donde los clientes prefieren ya no utilizarlas al percibir una falta de respuesta adecuada.

Otros procesos de negocio que se adoptan más por moda son los sistemas de calidad, el servicio post-venta … y muchas otras iniciativas empresariales que no por adoptaras dieron resultados. Todas ellas requieren un cambio en las personas que las ejecutan sin importar el presupuesto invertido o el nivel de efectividad del software, empresa consultora o cualquier metodología probada. Imagine Usted ¿cómo puede utilizar el ‘big data’ si no cuenta con el ‘basic data’?

El regreso a una nueva realidad va implicar nuevos registros que de no ser analizados desde la estrategia no podrán dar valor. Las ventas en línea en muchos casos continuarán al mismo nivel pero en muchos otros encontrarán el nivel que el mercado demanda. Ninguna técnica resuelve los problemas, se deben utilizar en el contexto de una estrategia, de una realidad organizacional y de ciertas condiciones externas. ¿En su organización ya están listos para explotar el ‘big data’?