Dos años de trabajar por un Querétaro de Todos desde el Congreso Local: Hugo Cabrera

Hugo Cabrera

En un ejercicio de rendición de cuentas, el pasado jueves 1 de octubre presenté mi Segundo Informe Legislativo, a través de las plataformas Facebook, YouTube y Twitter, para dar a conocer a las y los queretanos el trabajo que he realizado como diputado local, durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020.

El trabajo que he realizado en estos dos años de responsabilidad legislativa se ha orientado hacia las necesidades de diversos sectores que son importantes en el desarrollo de Querétaro: mujeres, jóvenes, migrantes, productores del campo y organizaciones de la sociedad civil.

En este tiempo, he mantenido inalterable mi compromiso de legislar para que tengamos un Querétaro de Todos. Así las cosas, presenté 43 iniciativas como autor o coautor, de las cuales 20 fueron iniciativas de ley y 23 fueron puntos de acuerdo. De ese total, 5 iniciativas de ley y 15 iniciativas de acuerdo han sido aprobadas por el Pleno de la 59 Legislatura Local; y publicadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”.

Durante el segundo año de responsabilidad legislativa, solicité al Ejecutivo Estatal implementar acciones de recuperación económica a favor de las familias de las y los migrantes queretanos que han visto afectado sus ingresos por el COVID-19. También he escuchado la voz de las mujeres y hombres del campo y me he sumado a sus demandas ante el recorte de recursos para actividades de fomento y la desaparición de programas que eran de apoyo para su economía, por parte del Gobierno Federal. Además, presente un exhorto al Congreso de la Unión para que reconsiderara el recorte en el PEF 2020; y liberara recursos de 2019 que no se habían ejercido.

Asimismo, propuse reformas a las leyes de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; de Educación y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la niñez al interior de sus escuelas.

Los logros de la labor legislativa y de gestión que he realizado durante estos dos años no hubieran sido posibles sin el apoyo y la colaboración de los ciudadanos; a quienes reitero, desde este espacio, mi gratitud y compromiso de seguir trabajando en favor de todas y todos ellos y de sus familias. Querétaro aún tiene muchos retos por delante, que debemos acometer juntos. Con esfuerzo y honestidad, estoy seguro de que lograremos ese Querétaro para Todos.