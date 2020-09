Impulsar potencial exportador de México y mejorar ingresos de jornaleros agrícolas: Andrés Peñaloza

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA, 2019) los principales productos agrícolas de exportación son tomate rojo, chiles, pimientos verdes, entre otros

Andrés Peñaloza Méndez

En 2018, México se ubicó como el décimo país exportador agroalimentario de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC). La característica de la agricultura de exportación ha sido la concentración en pocos cultivos, pocas regiones productoras y pocos mercados de destino (Macias, 2010). La producción y exportación de hortalizas y frutas se ha transformado en el área más dinámica de la agricultura en los últimos años. A este proceso es necesario acompañarlo de incrementos en los ingresos de las personas jornaleras agrícolas, parte fundamental, y la más vulnerable, de este sector.

A julio de 2020, con datos desestacionalizados, las exportaciones agropecuarias han incrementado a una tasa anual de 3.0%, lo cual contrasta con la caída en el total de exportaciones, que en el mismo periodo han disminuido alrededor de 17%. Las mayores tasas de crecimiento de las exportaciones agropecuarias se registran en los años 2003 y 2011, con tasas superiores a 20%.

Durante el mes de julio de 2020, el saldo de la balanza comercial fue superavitario por 5,798,700 miles de dólares. Del total de las exportaciones (35,662,400 miles de dólares) 3.02% corresponde a productos agropecuarios, que a su vez representan el 38.3% de las exportaciones agroindustriales y agropecuarias del país. En el caso de las importaciones, los productos agropecuarios participan con el 3.59% respecto al total (20,863,700 miles de dólares) y con el 49.2% respecto a las importaciones agroindustriales y agropecuarias. La balanza comercial de los productos agropecuarios es positiva, aunque los productos que más aportan al saldo de la balanza comercial de productos agropecuarios y agroindustriales son los alimentos, bebidas y tabaco.

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA, 2019) los principales productos agrícolas de exportación son tomate rojo, chiles, pimientos verdes, sandías, pepinos, aguacates, limones, limas, plátanos, mangos y fresas. De estos, 50% de la producción nacional de pepinos y aguacates son de exportación, seguido del 45% de tomate rojo y alrededor del 30% de limones, mangos y chiles.

Varios de los cultivos señalados coinciden con las cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020) los principales productos agrícolas exportados a distintos países son: aguacate (14.1%), jitomate (13.7%), pimiento (10.1%), fresa (8%), pepino (4.5%) y almendras (4.4%). Estos 6 productos agrícolas cubren el 54.8% del total de las exportaciones agrícolas.

Como se ha señalado, el incremento de la fuerza laboral remunerada en el sector agrícola de 2005 a 2012, que pasó de 1.5 a 2.1 millones de personas jornaleras se asocia con la mayor superficie cosechada de los productos agrícolas comerciales y el incremento de la demanda laboral, entre otros.

Con el objetivo de identificar si existe una diferencia significativa en el ingreso de las personas jornaleras, de acuerdo con la condición de laborar en cultivos de exportación o de no exportación, se divide a las personas jornaleras en dos grupos, en función de que laboren o no laboren en entidades que se caracterizan por ser exportadoras de productos agrícolas.

Las entidades que se señalan como exportadoras de productos agrícolas son Baja california, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora. En el periodo de 2005 a 2020-I, en promedio el 69.9% de las personas jornaleras agrícolas laboró en estados no exportadores de productos agrícolas y 30.1% se ubicó en los estados exportadores, los porcentajes de participación no presentan cambios abruptos en el periodo de estudio.

En cuanto al ingreso mensual promedio, se observa que los ingresos de las personas jornaleras de los estados exportadores de productos agrícolas son mayores que los de las personas que trabajaron en estados no exportadores, de hecho, el ingreso asociado a las personas jornaleras en estados exportadores representa en promedio 1.34 veces del ingreso de los estados no exportadores.

Para el primer trimestre de 2020, el ingreso promedio mensual de las personas jornaleras fue de 3,886.37 pesos, mientras que el ingreso de las personas en los estados exportadores fue de 4,833.74 y en las entidades no exportadoras de 3,422.30, es decir, el ingreso de las personas en estados exportadores fue 24.4% superior al promedio y 41.2% superior al de las personas en estados no exportadores.

En los estados exportadores el rango del ingreso por día fue de $214.8 a $232.5, en cambio el rango del ingreso por día en los estados no exportadores no varía tanto de $173.3 a $175.5. En promedio, el ingreso por día en los estados exportadores es superior respecto a los no exportadores en un rango entre $41.5 a $58.0 pesos.