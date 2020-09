Robándose hasta la esperanza: Kike Mireles

Todo pinta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le eche para atrás el circo de su populachera propuesta de consulta para enjuiciar a ex presidentes, el ministro Luis María Aguilar propuso que dicha consulta sea declarada inconstitucional

De Chile: Andrés no se cansa de acumular ridículos. Esta semana se dio el lujo de presumir que había un avión que está en venta porque ya lo rifó pero aún lo piensa vender, nada más y nada menos que ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y no fue error de redacción, el discurso virtual a los jefes de estado del mundo estuvo peor que lo acaba usted de leer, pero bueno. Aún no se repone del fracaso de su sorteo cuando ya viene otro duro golpe a su ego; todo pinta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le eche para atrás el circo de su populachera propuesta de consulta para enjuiciar a ex presidentes. El ministro Luis María Aguilar propuso que dicha consulta sea declarada inconstitucional, y pues como no, si les llevamos diciendo y diciendo que la impartición de justicia no debe estar al contentillo ni de Andrés, ni de nadie. Si los ex presidentes cometieron delitos, deben ser juzgados como lo dice la ley, y no como lo diga una consulta. Agárrense porque sí se le escapa la oportunidad al presi de aparecer indirectamente en las boletas electorales del 2021, se dejará ir con todo, mañanera tras mañanera, contra el Poder Judicial.

De Mole: Jaime Cárdenas le presentó su renuncia al Presidente. Cárdenas, quien fuera asesor de Bartlett y cuya esposa investigó el caso de las casas y casas del director de la CFE que terminó en la “inocencia” de Manuelito, estuvo al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado solamente 107 días, y se va porque, en pocas palabras, el Instituto es un marranero. Fíjese, los funcionarios del instituto le robaron hasta las ganas de seguir chambeando en la 4T. Dice que no hay control de lo que entra ni de lo que sale. Muy curioso que dentro de uno de los emblemas de la lucha contra la corrupción del Gobierno Federal, lo que falta es honestidad y lo que sobra es la tranza, y Jaime se va, justo antes de que se finiquite la más grande, el pago de 2,000 millones de pesos de los premios de la rifa no rifa. Pero no se apure, de que el fraude se hace, se hace. Pues ya está listo el gallo que se hundirá en el fango de una de las desviadas de recursos públicos más descarada de la historia ¿Y quién mejor para hacerlo que el creador de semejante espectáculo? Exacto, Ernesto Prieto Ortega, el Director de la Lotería Nacional, quien se quedará a cargo del INDEP. Un dato bien curioso, la UIF, a la que le encanta andar congele y congele cuentas, lleva días sin pronunciarse al respecto de los funcionarios corruptos dentro del Instituto. No fueran protestas de agricultores en Chihuahua por agua porque esas sí, congeladas al día siguiente, en fin.

De Pozole: Una más. Ahora fue Greenpeace quien le gana la batalla a Nahle y compañía, e impide que se concrete, al menos por ahora, el programa sectorial de la Secretaría de Energía. Un juez otorgó la suspensión definitiva contra dicho plan por considerar que va en contra del fomento a energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético. Y con justa razón, no hay que ser un experto para saber que impulsar generación de energía a punta de combustóleo y carbón es contaminante de a madre. Pobre Rocío, nomás nada le sale, y es que todo lo hacen con las patas. Por eso ya hasta presentó su renuncia, sí, otra renuncia más, Alfonso Morcos, quien era Director del Centro Nacional de Control de Energía. Esta semana literalmente sí le llovió sobre mojado a la Sener, tanto que hasta la refinería Dos Bocas se les inundó. Pero tranquilos, ya dijo Chio que sí se inundará cada que llueva, pero todo esta planeado pa´que seque en media hora, ahí esta la refinería mejor “planeada” de la historia.

El Postre: En medio de la peor tormenta de desempleo de la historia, le dieron la capitanía del barco a alguien sin experiencia alguna en el ramo. Marath Bolaños López es el elegido para coordinar el Servicio Nacional de Empleo, ex secretario particular de Marcelito y cuya principal suerte es la de ser uno de los mejores amigos de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del Presi.