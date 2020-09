Los anticuerpos: Iván Torres

El caso más reciente en futbol nacional es una alerta importante, Xolos de Tijuana con 30 confirmados de COVID 19 nos hace detenernos en una reflexión importante

Iván Torres/Columnista

Luis Fernando Tena lo dijo muy claro, ahora ex técnico de Chivas, “va a ser campeón del futbol mexicano el que genere menos anticuerpos contra la enfermedad que nos aqueja”.

La cadena de contagio pudiera ser extensa, esperando que no, pero incluso el clásico joven del futbol mexicano estaría en vilo.

Ahí le va, Xolos jugó ante Cruz Azul la semana pasada en la jornada 11, en la que se da la exposición al virus; los celestes viajan a Mazatlán con la posibilidad de contagiar a los sinaloenses, esperando que no, pero no lo sabremos sino hasta este jueves o viernes cuando se hayan dado los resultados para los jugadores de la Máquina. Si los celestes vuelven a dar positivo, cuidado con el clásico ante América.

Pero el tema central, es que no se están tomando las medidas adecuadas, alguien no está cumpliendo con los protocolos. Están dejando cabos sueltos y el asunto se puede salir de las manos. El organismo de un jugador de futbol está preparado con las proteínas del sistema inmunitario (los anticuerpos) para responder a cualquier infección pero no dejan entender la facilidad o lo agresivo que no sólo es el ataque al ser humano, sino la propagación inmediata, un descuido, un acercamiento a menos de 30 centímetros con un intercambio de saliva es suficiente para que el hilo conductor se vaya y acabe con la liga mx. Hasta el momento en el futbol mexicano se han acumulado 83 casos más otros 50 en las inferiores y liga femenil.

La exposición al virus en el entorno nunca ha tenido una seria forma de control, las autoridades federales fallaron. Entonces hay que hacerlo en lo particular. La liga mx navega a la deriva y ya debería pensar en que la liguilla se juegue en una burbuja si es que no se quiere quedar sin nada.

Entrarán a la etapa final del torneo y ya deberían contemplar la fórmula para sí tener un campeón al final del año. Lo hizo el béisbol de las grandes ligas, la MLS, la NBA, aviso oportuno y un grito al unísono para liga mx, “¡hay que echarle anticuerpos al asunto!”