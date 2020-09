El actual dilema de innovar: Seth Pérez

Otra lección es identificar que los pequeños nichos u oportunidades de mercado no impactan en las grandes compañías

Seth Pérez

El mundo se transformó con la entrada de la tecnología generando nuevos paradigmas o cambio estructural. Industrias completas se han transformado y muchos procesos administrativos están operados en su totalidad con medios digitales. Se pensaba que las computadoras reducirían el trabajo y que la automatización mejoraría la calidad de vida de la humanidad, ideas que lamentablemente no lograron materializarse. ¿Qué lecciones ofrece a las empresas analizar este momento de transformación por motivos de salud respecto a lo vivido con la tecnología?

En 1997 Clayton Christensen en su libro ‘The Innovator’s Dilema: When New Technologies Cause Great Firms to Fail’ publicado por Harvard Business Review Press, nos enseña algunas lecciones que son relevantes recordar ahora. Analizando casos de compañías que la tecnología impactó ya sea haciéndolas obsoletas o provocando una transformación total, concluye que en ningún caso los mercados que no existen pueden ser analizados. Con esta afirmación podríamos concluir que es imposible analizar el mercado futuro de las vacunas. Como pueden ser un bien con alta demanda y precio, como pueden convertirse en bienes inelásticos, es decir de producción limitada y precio variable según la demanda.

Otra conclusión que encuentra es que en las organizaciones sus mayores capacidades definen sus discapacidades. Por ejemplo las compañías que su mayor ventaja era vivir de créditos para mantener una expansión, el cierre de mercados de muchas semanas les implicó replantear su estrategia o cerrar. Las industrias que han generado grandes ingresos por una afluencia de clientes en masa, son las que más se han visto afectadas. Otra lección es identificar que los pequeños nichos u oportunidades de mercado no impactan en las grandes compañías. Es decir, para cambiar de estrategia requieren grandes mercados o muchos clientes.

Revisar las experiencias que vivimos en las últimas décadas nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones empresariales. Así como la tecnología ha marcado cambios radicales, la salud jugará un papel relevante para determinar relaciones comerciales, industriales y personales que no podemos descartar. Recuerden a Blockbuster y Borders Bookstore ¿Usted qué opina?