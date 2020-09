Dos Bocas, obras y la congeladora gourmet: Kike Mireles

El Instituto Mexicano del Petróleo ya no sabe ni qué hacer para que alguien valide los datos que entrego Pemex y justificar los miles de millones de la obra

Kike Mireles/Columnista. Consultor político

@kikemireles

De Chile: El circo de más de tres pistas que ha montado el gobierno federal estaba ya preparado desde el inicio del sexenio ¿No me cree? La clave está en los proyectos estrella de la administración y que aunque los expertos piden y piden sean cancelados, en Palacio Nacional insisten en llevarlos a cabo. Para muestra basta una refinería. Fíjense que el Instituto Mexicano del Petróleo ya no sabe ni qué hacer para que alguien valide los datos que entrego Pemex y justificar los miles de millones de la obra. Un caso atípico, pues lo normal es justificar antes de gastar la lana, pero ya saben cómo se las gastan ¿Qué esperaban? Se veía venir desde que nombraron Jefe del Proyecto a Leonardo Cornejo, el mismo funcionario que en tiempos de Lozoya entregó por adjudicación directa la obra de la refinería de Tula a Odebrecht ¡Plop! ¿Aún duda que el circo estaba armado antes de iniciar la función?

De Mole: Se vienen elecciones y el presupuesto lo sabe. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes que este año invirtió en obras de infraestructura en 26 estados, anunció que este año sólo lo hará en 14, menos de la mitad. Y ¿Qué cree? 15 de las que quedan fuera son gobernados por opositores al Gobierno Federal ¿Qué curioso no? Y más, porque algunas de las entidades que quedan fuera son justo donde MORENA ha perdido más terreno rumbo al 2021. Ahí tienen a Querétaro, Chihuahua y Nuevo León. Literal les dijeron: a rascarse con sus propias uñas porque las de palacio están ocupadas rasgando la democracia.

De Pozole: A la 4T le gustan los congeladores y más, los Gourmet, y no lo decimos por el de Chayito Stone en la CNDH, lleno de cortes finos, que de austeros no tenían ni el plástico, sino por la UIF, la nueva congeladora Gourmet del gobierno federal y que casualmente, siempre tiene las pruebas y expedientes listos en el momento justo en que alguien incomoda al emperador del palacio. Si no, pregunten en Chihuahua. Investigaciones empolvadas durante meses y salen a la luz justo cuando el tema del agua literalmente se desbordó ¿Como por? No dudamos que sean fundadas, pero los tiempos hacen dudar los fines; más que congeladora, actúan como aplanadora. Las vueltas de la vida. Ahora resulta que a Andrés, el que inició tomando pozos petroleros le molesta la protesta, y más de quien apoya agricultores que solo quieren agua. Sí, agua.

El Postre: El Grito de Independencia nomás no rifó. Duro golpe al ego de Andrés, la rifa no rifa del avión perdió más de 600 millones de pesos y solo el 3% de los boletos fueron comprados voluntariamente por el pueblo. Fuimos testigos de un desvío de recursos presumido por el mismo gobierno y nadie dice nada. Pa’colmo, la ceremonia del grito costó 3 melones de pesos más que la del año pasado y eso que no había ni un alma en el Zócalo ¿cómo pierdes dinero en una rifa? ¿Cómo gastas más en un evento al que nadie asiste? La ineptitud cuesta y cuesta mucho.