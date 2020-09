¿Y la lana? 1000% más al Tren 92% menos a Empleo: Kike Mireles

En medio de la peor crisis de empleo de nuestro país, en Palacio Nacional parecen decididos a darle la estocada final a los millones de mexicanos que se han quedado sin ingresos

Kike Mireles/ Consultor y Analista Político

De chile: Pensé que nadie del gobierno federal podría superar en soberbia a Andrés, y eso que traen buenos gallos, pero me equivoque, sí hay uno, y perdió piso desde hace mucho y en muy poco tiempo de estar bajo el reflector, aún no termina de leer estas líneas y usted ya sabe de quien hablamos ¡Claro! El epidemiorockstar Gatell ¿No me cree? Aquí le traigo su último desplante, resulta que ante el desastroso manejo del COVID en México, 6 ex secretarios de salud, no 1, ni 2 ¡6! Frenk, Juan, Córdova, Narro, Soberón y Chertorivski Se juntaron para elaborar un plan de control de la pandemia con una duración de 8 semanas ¿la finalidad? Hacer equipo con Gobierno Federal y ayudar a salvar vidas, apenas se había anunciado el documento y Gatell ya estaba desestimándolo, incluso acepto que ni lo leyó y burlonamente afirmó no necesitar ayuda, no se si alguien ya le dijo a Gatell que la cosa no esta como para darse sus aires de grandeza, México es ya 1er lugar mundial de muertes de personal de salud por COVID, 4to lugar mundial de fallecimientos por COVID y 7º mundial en contagios. Señor secretario a usted que le gusta la poesía y declamarla en televisión nacional, le sugiero de lectura a una titulada: “Tantita Madre”.

De Mole: En medio de la peor crisis de empleo de nuestro país, en Palacio Nacional parecen decididos a darle la estocada final a los millones de mexicanos que se han quedado sin ingresos a raíz de las malas decisiones de Andrés, el choro de buscar generar empleos se quedara en eso, choro, el presidente le miente a los más necesitados diciéndoles que es una prioridad pero por atrás, bajita la mano, le acaba de dar una rasurada del 92% al presupuesto del programa de apoyo al empleo, así como lo lee, en plena pandemia, en plena crisis, no habrá lana para apoyar a los 13 millones de mexicanos que se quedaron sin chamba, tal vez se pregunten ¿cómo es que puede permitir esto la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde? pero que podíamos esperar de una Secretaria que le sigue la corriente al presidente y afirma que los créditos para vivienda son empleos. El panorama para los estados esta canijo, muchos ya han sido rebasados financieramente por las necesidades de la pandemia y los están dejando solos otra vez, aquí toma relevancia el tema de las finanzas estatales sanas, sino, pregúntenle a Querétaro, estado que al ver lo que se viene, no dudo en comenzar a inyectarle lana al tema porque literalmente desde la presidencia ya dijeron ¡sálvese quien pueda! ¡y como pueda!

De Pozole: De Macuspana pa´l mundo, así lo dice el municipio de Tabasco del cual es originario nuestro señor presidente, y en donde por decirlo de algún modo, tendría sus bases, sus raíces, el Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, y así con ese orgullo también de Macuspana pa´l mundo les traemos el desfalco de 355 melones de pesos de dicho municipio, según el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, nadie sabe donde quedo la lana, pa´colmo, ya renuncio el presidente municipal, evidentemente morenista y 11 regidores, ya se la saben, el miedo no anda en ganso, pero hay un pequeño detallito, el 56% de esa lana perdida se le atribuye, nada más y nada menos que a Concepción Falcón ¿Y quién es ella? Nada más y nada menos, que la esposa de Ramiro López Obrador, sí, la cuñada de Andrés ¡Ájale! Ya se le hizo bolas el engrudo a mi presi con su pseudo combate a la corrupción, no termina de salir de una cuando ya anda hasta el cuello en otra, y aunque en Palacio no dicen ni PÍO aquí ya se lo advertimos, para MORENA Tabasco es un edén… pero de corrupción.

El postre: Algo definitivamente está podrido cuando en un país al presidente le duele más un móndrigo cuadro de Francisco I. Madero que las más de 6,000 mujeres asesinadas durante su sexenio.