Llamado a tu auto: Arturo Maximiliano

Seguro has escuchado que en ocasiones ciertos modelos de autos son ‘llamados’ a revisión. Se trata de alertas que dan las compañías automotrices cuando detectan una falla que puede existir en algunos modelos en particular y que no es fácilmente perceptible por el propietario.

Al no estar presente el defecto necesariamente en todas las piezas y ni en todos los vehículos, se tienen que revisar la totalidad de los modelos vendidos de cierto año, para ver cuales pudieran tener ese defecto y repararlo. Pocas marcas se salvan, sean económicas o premium, norteamericanas, asiáticas o europeas.

¿Quién hace el llamado? Se da por dos vías. La empresa automotriz, misma que hará un comunicado a los propietarios y lo publicará. También la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emite un boletín respecto a los llamados

¿Cuánto tiempo tengo para acudir? No hay un plazo máximo cuando la revisión es por temas de seguridad, pero si es distinto a estos puede tener una vigencia máxima para que sea atendido y reparado

¿Me cuesta el llamado? No tiene un costo para el propietario, mismo que será absorbido por la empresa automotriz

¿Qué pasa si soy propietario de segunda mano? Indistintamente si eres el segundo, tercero u otro propietario en la cadena de ventas del vehículo, puedes llevar tu carro a revisión cuando ha sido llamado.

¿Con que agencia debo llevarlo? Con cualquier agencia de servicio de la misma marca que te quede cerca, con cita previa, sin importar en que entidad lo compraste.