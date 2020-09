De Chile, Mole e Informe

Todo mundo renunciando y el que se debería ir nomás no se va

Kike Mireles

De chile: Siguen y siguen las renuncias en la 4T, ahora fue el Secretario de Medio Ambiente y recursos naturales, Toledo, según esto, que por estrés, y pues como no, si nada más me lo hacían repelar y repelar, y es que el medio ambiente es de las cosas que poco o nada importan en Palacio Nacional ¿No me cree? Solo basta que le eche un ojo a los dos proyectos insignia del sexenio, el primero una inútil refinería construida sobre manglares y el segundo, un tren maya impulsado a diésel y que arrasará con 2,500 hectáreas de selva ¿Más pruebas? Bueno ¿Qué me dice de la necedad de seguir impulsando la producción de energía a base de carbón en pleno 2020? Todo sea para tener contento al dueño de las carboneras de Coahuila y también Senador de MORENA, Armando Guadiana, y si aún le queda duda, ahí esta el decreto presidencial que intentaba darle en la torre a 44 proyectos de energías limpias en el país, si no lo lograron fue porque la SCJN lo declaró inconstitucional, típico de la 4T, pasándose la ley por el arco del monumento a la revolución, el colmo, acaban de desaparecer la subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental.

De Mole: Todo mundo renunciando y el que se debería ir nomás no se va, es más, sigue dándose baños de grandeza y desparramando arrogancia en televisión nacional todos los días en punto de las 7 de la noche, nos referimos al subsecretario López-Gatell quien con su risa burlona sigue afirmando que la pandemia esta bajo control y que aquí, solo sus chicharrones truenan, poco importo que ahora, con más de 64,000 muertes por Covid, nos encontramos en su propia definición de escenario catastrófico, es más casi casi y nos dice a diario ¿Y qué esperaban? ¿Que yo lo solucionara? ¿Cómo ven? Ahora es nuestra culpa por exigirle al señor que haga su trabajo, se la pasa señalando que es un complot informativo en su contra por parte de los medios conservadores, sin embargo la cos no va por ahí, los señalamientos de su ineptitud y los errores que ha cometido vienen desde los mismos médicos que día a día arriesgan su vida enfrentando la pandemia y que han vivido en carne propia como Gobierno Federal les ha fallado, por si usted no lo sabía, México es ya el primer lugar en defunciones de personal médico por COVID19, y eso que según Gatell estábamos preparados desde 3 meses antes. Sí el gran Germán Dehesa aún viviera, segurito que le preguntaría ¿Qué tal durmió Subsecretario?

De Pozole: Andrés, nos receto su segundo informe constitucional, el cual duro menos que una mañanera, y no es para menos, cuando no tienes nada que presumir lo mejor es el tiempo suprimir, 45 minutos con todo y el Himno Nacional para escuchar un promedio de dos mentiras por minuto y dejar fuera algunos datos importantes, pero no se preocupe mi Presi, para eso estamos aquí, puestos para recordárselos, hablemos de la economía ¿por qué no mencionó que lleva 15 meses consecutivos en picada? Creo que es justo que la gente sepa que 19 de los 20 sectores económicos tienen una contracción y su gobierno no tiene planeado apoyarlos de ninguna manera, a pesar de todo ese dinero que