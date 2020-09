Se preguntarán ustedes que relación puede tener este tema con los negocios, la empresa o el emprendimiento

Miguel Rodríguez

Los seres humanos llegamos a este mundo con nuestra carga personal de ADN, carga que define muchas cosas de nuestra información genética, nos hace ser únicos. Esta puede traer consigo a manera de ejemplo herencias de tipo genético en características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas que los padres transmiten a los hijos desde la fecundación y gestación. Se preguntarán ustedes que relación puede tener este tema con los negocios, la empresa o el emprendimiento. Tomemos como ejemplo a manera de analogía sí como seres humanos venimos cargados con nuestros códigos genéticos, tenemos también la capacidad de desarrollar otro tipo de código que no siendo del mismo orden se va desarrollando a lo largo de nuestras existencias sin saberlo y en mi opinión lo he denominado el CODIGO R, conocido popularmente como la RESILENCIA, siendo esta la capacidad que tenemos todos los seres humanos de superar adversidades o situaciones traumáticas que nos permiten desde ese reinicio superarlas y sobreponernos ante ellas para lograr alcanzar el éxito en nuestras vidas.

Por estos tiempos donde hemos puesto a prueba muchas de nuestras capacidades en muchas áreas, el mundo entero ha estado conectado no solo con el COVID-19, hemos estado conectados en el desarrollo, algunos o potencialización de otros de nuestro código genético de la resilencia, mejor titulado en esta columna como CODIGO R y así como el ADN viene compuesto por células, este viene cargado de otras que no siendo células son palabras con significados profundos que al interpretarlas y aplicarlas a nuestras vidas nos pueden hacer trascender como personas y como empresarios. Supongamos que la formula es; (=CR=FE+DISCIPLINA+ PERSISTENCIA+EMPODERAMIENTO+SUPERACION+CONVICCION). Cada una de ellas por separado son fuente de avanzar, de no desfallecer, de continuar en nuestras labores diarias; seamos independientes, empresarios o empleados, nos permite respirar mas a fondo de lo que a diario hacemos buscando no ahogarnos en el día a día que cualquiera de los anteriores roles trae consigo, sino de permitirnos darle la vuelta a cualquier adversidad que se presente para transformarla en posibilidad, en reto y en meta que al final nos dejen réditos y satisfacciones. En las próximas columnas abordaremos una a una el transfondo de cada palabra que componen la formula del resiliente.