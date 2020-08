¿Primero los pobres?: Kike Mireles

Primero los pobres no aplica cuando de LICONSA se trata, en medio de la pandemia y en los municipios más pobres, gobierno federal aumento el precio por litro de leche subsidiada hasta en 150%

Kike Mireles/ Consultor y Analista Político

De chile: ¡Lo lograron! acumularon 5 trimestres consecutivos con el PIB a la baja, esto, solo había ocurrido en la década de los 80´s después del sismo del 85, ojo, porque estos próximos días, con motivo de otro informe de Andrés, le van a querer vender, además de cachitos de rifas no rifas, la idea de que todo es culpa de la pandemia, cosa totalmente falsa, la realidad es que la economía mexicana lleva en picada 15 meses consecutivos, es decir, el 71.4% del tiempo que Obrador ha ejercido como presidente. El segundo trimestre 2020, la tasa de crecimiento anual de la economía fue de -18.7%, comparando con 2019, encontramos que 19 de los 20 sectores económicos se contrajeron, en gran medida, por la falta de apoyos de Gobierno Federal; me gustaría decirle qué hay luz al final del túnel, pero el presidente prefiere seguir a oscuras, pero eso sí, con una refinería nueva.

De mole: Primero los pobres no aplica cuando de LICONSA se trata, en medio de la pandemia y en los municipios más pobres, gobierno federal aumento el precio por litro de leche subsidiada hasta en 150%, así, tal cual, para colmo, la cobertura de leche en 2019 fue la más baja de los últimos 10 años, 67 municipios de los más marginados del país dejaron de tener acceso a este beneficio con esta administración, la cual jura y perjura estar de su lado, pero ¿Qué esperaban de un presidente que se atreve a comparar a los más pobres de este país con mascotas? ¿No sabía qué Andrés dijo esto? Pues no es la primera vez que hace estas comparaciones, no se le “chispotea”, de verdad piensa eso, increíblemente, millones siguen sin ver que les están tomando el pelo y gacho; en fin, en medio de la crisis, a medio millón de los mexicanos más pobres, les quitaron la leche y les dieron puro 4Tole.

De Pozole: ¿Ha notado el circo que trae MORENA en las últimas semanas? Fíjese, han intentado de todo para desviar la atención del despapaye de Andrés rumbo a su informe, desde intentar culpar del desastroso manejo de la pandemia a ciudadanos, refrescos y frituras, hasta ponerle un altar a Lozoya; desde seguir con la payasada de la rifa no rifa del avión hasta poner la aplicación de justicia a consulta, con todo el tema de los ex presidentes; el objetivo es claro, quieren ganar todo en 2021, y es que hasta hace unos meses, MORENA aparecía arriba en las encuestas de 13 de las 15 gubernaturas en juego del próximo año, sin embargo, han perdido terreno, para algunos podría ser poco, pero para alguien enfermo de poder es algo considerable, sobre todo por lo que representan dichos estados, y aunque MORENA sigue adelante en 10 de los 15, créame que les pesa, y mucho, estar a la par en Sinaloa y Sonora, y no ser primera opción en Nuevo León, Chihuahua y Querétaro. Imagínese, si las cosa está como está con gobiernos estatales opositores ¿Qué pasaría sí se pinta el país de guinda? Fácil, pregúntele a Puebla, Morelos, Veracruz y compañía.

El Postre: En medio de la peor crisis, las prioridades en Palacio Nacional son claras, Andrés Manuel y Beatriz Gutiérrez Müller andan muy preocupados pero por registrar sus nombres como marcas, porque ya saben, primero lo que deja y luego lo que… bueno, creo aquí ya no aplico.