Reflexión Lozoya: Sergio Arellano

Sergio Arellano

Estos últimos días han sido de espanto para ciertos actores políticos. No solo por la presión mediática sino por las consecuencias penales que puedan tener cabida. La prensa ha difundido videos, fotografías, pruebas documentales, testimoniales, entre otras; en referencia a la complicidad de asesores, legisladores, gobernadores y secretarios de estado en el polémico caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX. En este articulo quisiera reflexionar con ustedes sobre el trasfondo de todo esto. Cuando llegó la transición sexenal del presidente López Obrador, la población tenía altas expectativas sobre las promesas de campaña. Cero corrupción. Tanto criticó y señaló por años, que terminó siendo el talón de Aquiles de toda una red de funcionarios que han tomado las decisiones más importantes del país. Incluyendo sus allegados. Aquí la gravedad. Como ha quedado claro, la comodidad de opinar al ser oposición dista de lo que sucede con la perspectiva de la silla presidencial. Como alguna vez lo comentó Enrique Peña Nieto, la deshonestidad siempre ha existido más allá de la buena voluntad que tenga el titular del poder ejecutivo federal. Decepcionante, ¿verdad? Por mandato constitucional, quienes ejercen el servicio público, tienen la obligación de cumplir con el manejo integro y transparente de los recursos que son puestos a su disposición para el desempeño de sus funciones. El asunto Odebrecht, la aprobación de la reforma energética y la colaboración de Lozoya, dejó al descubierto los claroscuros de la clase política que nos rige. Simulaciones y protección para unos cuantos. Aportaciones y no sobornos. Injerencia de intereses personales. Influencia de quienes al parecer no se han retirado del escenario gubernamental. Una maleza muy alta para la procuración de justicia en México por la naturaleza de los involucrados. Nos queda esperar el resultado de las investigaciones en aras de que se puedan delimitar responsabilidades. Como lo indicó Ricardo Anaya -culpable o no- en su declaración, que se demuestre la inocencia o culpabilidad. Quien haya participado en esta red de ilícitos, debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Coincido.

