60,000: Kike Mireles

Desde el inicio de la cuarentena, señalamos que los números de López-Gatell nomás no cuadraban

Kike Mireles

De Chile: La hasta antes del triunfo de Andrés, llamada “mafia del poder” y ahora “Amiga del poder” ya salió al rescate; con bombo y platillo se anunció una alianza entre la Fundación Slim, el laboratorio AstraZeneca, el grupo Insud y la Universidad de Oxford en Argentina para iniciar producción de una vacuna contra el COVID19, se habla ya de entre 150 y 250 millones de dosis para Latinoamérica ¡notición! bien, bien, muy pinches bien, tanto, que el gobierno federal ya se subió al podio queriéndose colgar tremenda medallita, pero ojo, que no lo engañen, aquí nada tiene que ver ni Andrés, ni Ebrard y mucho menos Gatell, es un acuerdo entre privados y tan tan; y mejor así, que ni se metan, ya sabemos como acaba todo lo que toca la 4T, no vaya a ser la de malas. La vacuna aún tiene que superar la fase 3 de pruebas, pero la producción ya ha iniciado, luz al final del túnel. Lo celebro.

De Mole: Desde el inicio de la cuarentena, señalamos que los números de López-Gatell nomás no cuadraban, comentarios como “¿tú qué sabes de estadística?” “¿Fuiste a la escuela?” no se hicieron esperar, nos tomaron a loco mientras se atrevían a llamar presidenciable al subsecretario “estrella”, pero bueno, en aquellos días, por ahí de abril, la eminencia Gatell, aseguraba que los fallecidos en Mexico llegarían a 8,000… unas semanas después, ya frente al senado, aseguró que estaríamos hablando de 30,000… luego les dijo a los diputados que más bien serían 35,000 y que sólo en un escenario catastrófico llegaríamos a los 60,000; menospreciando siempre la gravedad de la situación, todo por arrodillarse ante Andrés y su necedad de afirmar que íbamos a toda madre, hoy, México esta a días de llegar a la cifra que el mismo Gatell catalogó como catastrófica, a días de llegar a los 60,000 fallecidos por COVID, Arrodillarse también mata ¿dónde andan los Masters de la estadística ahora? prometieron hacer historia y lo han logrado, desafortunadamente, jugando con la vida de millones de mexicanos.

De Pozole: ¡Bolas! Que siempre sí, un tribunal federal ratificó sentencia en contra de los supuestos responsables de la construcción de la Estela de Luz, mejor conocida como la suavicrema. Resulta que el relleno de acero estaba podrido, pero de precios inflados; el daño estimado a las finanzas públicas es de casi 400 melones, justamente la semana pasada les platicábamos que el buen Ponchito Romo, jefe de la oficina de la presidencia de Andrés, estaba más que involucrado en este relajito ¿No me cree? rásquele un poquito a la información y verá que metió, y sabroso, su cuchara en el proyecto, está de más decir que a este señor, los señalamientos de corrupción y conflicto de intereses le hacen lo que el viento a Juárez, ni de broma saldrá salpicado, eso no les pasa a los cu4Tes de Palacio Nacional.

El postre: La rifa no más no rifa, y parece que de plano ya no rifó, 33% de boletos vendidos a 1 mes del sorteo del avión, y eso que gobierno federal le acomodo varios a sus trabajadores, les digo, la ineptitud de la 4T es tan grande, que pierden dinero hasta organizando un Sorteo de la lotería nacional.