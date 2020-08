Sobre la vacuna del COVID-19 y el cubrebocas: Carlos Olguín

El instituto de economía laboral de Bonn, Alemania concluyo que el uso de cubre bocas reduce 40% la propagación del COVID-19

Carlos Olguín/Columnista

La revista británica, The Lancet que tiene el estudio más completo sobre el resultado benéfico en el uso de las mascarillas y las caretas, pero en México, existe aversión a la ciencia.

Mario Molina, premio Nobel de Química mexicano después de participar en un estudio con la Universidad de Texas y la de California, puso al descubierto que la transmisión aérea es la principal fuente de contagio y recomendó directamente a México, el uso de cubrebocas, pero al igual que todos los mexicanos que han querido aportar conocimiento en el manejo de las crisis económica y de salud, han sido ignorados.

El instituto de economía laboral de Bonn, Alemania concluyo que el uso de cubrebocas reduce 40% la propagación del COVID-19; el CDC, que es la institución encargada del manejo de las epidemias en USA, también ha demostrado que, si todos usáramos el tapabocas, durante 4 y 8 semanas se lograría detener el contagio del virus.

Ni que decir de las pruebas, nosotros somos de los países con menos pruebas del mundo, menos que hasta países africanos y latinoamericanos, y parece que así tendremos que terminar el año, tenemos un nivel de positividad de pruebas en México de más del 50%, la más alta del mundo, eso es porque en México solo se hacen pruebas cuando el estado de salud es grave.

Al grado que el titular del CENAPRECE, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la Secretaria de Salud, reconoció que la mortalidad asociada al COVID-19 se ha incrementado por atención tardía a miles de pacientes que llegan a hospitales públicos y privados.

Cheque usted, estos datos escalofriantes dados por Ruy López Riadura, hasta el sábado 1 de Agosto, el 25% de las personas internadas por COVID19 murió en los primeros dos días, y 50% no libro 6 días de hospitalización, esto demuestra porque no hay saturación de los hospitales en México, la gente llega demasiado tarde a atenderse, lo que hace que la rotación de camas sea altísima, pero por razones muy desafortunadas, pues hasta el 80% de pacientes ya no salen del hospital con vida.

Por el lado de la vacuna y los avances que hay en el mundo, hay al día de hoy hay 7 vacunas en la etapa 3, siendo la de la Universidad de Oxford y la farmacéutica Aztra Zeneca, es la más avanzada, se encuentra en ensayo con 30 mil personas, de los cuales la mitad recibirán un placebo, un principio que no contiene la vacuna, para comparar el resultado que tuvo la vacuna, hay que decir que estas personas son héroes y heroínas, pues está de por medio su salud.

Pfizer, Moderna, entre otras grandes farmacéuticas, también están adelantados en estas pruebas, aunque la OMS, ha dicho que no debemos de hacernos grandes esperanzas con que la vacuna este lista y aprobada por las instituciones de salubridad de los países, antes de enero o febrero del próximo año, por lo que habrá que tomar nuestras precauciones y cuidarnos entre todos, para lo cual, lavarnos las manos, la distancia social, el tapabocas y la careta son de un papel crucial.