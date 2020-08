La 4T no existe. atentamente: la 4T. Kike Mireles

La 4T no existe, afirma el secretario de medio ambiente y recursos naturales, Victor Toledo quien en pocas palabras dice que todo eso es puro choro

Kike Mireles/ Consultor Político

De Chile: El Producto Interno Bruto mexa registró desde 2010 a 2019, un incremento de 12.22%, al cierre del segundo trimestre del 2020, el PIB agregado andaría rondando los 15 billones 13 mil 941 millones de pesos, lo que significa una pérdida en menos de un año de cerca de 3 billones, algo así como lo equivalente a las construcción de más de 9 millones de refinerías como la de dos Bocas, el PIB per capita perdió cerca de un 20% y lo que falta, aquí están las consecuencias de pésimas decisiones como la cancelación del NAIM en Texcoco y la de no aplicar medidas anticíclicas durante la pandemia aún y viendo que países como Japón invirtieron el 21% del PIB, EUA el 13%, Perú el 9% y Brasil el 8%, el gobierno de México decidió invertir solamente el 0.3% y eso que recortó hasta los huesos el presupuesto de todas las dependencias ¿Dónde quedaron todos esos ahorros? Le doy una pista, MORENA no sufrirá por lana en las campañas 2021…

De Mole: “La Escuela es Nuestra” mejor conocido cómo LEEN fue el programa estrella presentado por el secretario de Educación Esteban Moctezuma, el chiste era que se le otorgaría dinero directamente a los padres de familia para mejorar las escuelas de sus hijos, cantidades que iban de entre los 150 mil a los 500 mil pesos, al darlo directamente evitarían a los empresarios intermediarios “corruptos” ¿pero qué cree? Otra vez, les vieron la cara, resulta que padres de familia han denunciado que después de que les entregan el dinero, la Secretaría del Bienestar los presiona para que se lo den a las empresas que ellos les indican, así, tal cual, la misma puerca, pero más enlodada, de las obras mejor ni hablamos, aunque la SEP reporta ya, más de 9,000 millones otorgados, hay escuelas que no han visto ni un mondrigo ladrillito, chale.

De Pozole: La 4T no existe, afirma el secretario de medio ambiente y recursos naturales, Victor Toledo quien en pocas palabras dice que todo eso es puro choro, el secretario señaló a Ponchito Romo, jefe de la oficina de la presidencia por meter su cuchara en favor de las grandes corporaciones y dándole en la torre a todo lo que tengan que ver con el tema ecológico, Toledo menciona que Ponchito y Villalobos, secretario de agricultura y desarrollo rural traen varios negocios amarrados y así, según Toledo no se puede trabajar; la guillotina Romo anda afilada y está a nada de hacer rodar otra cabeza, previamente sus negocios provocaron la salida del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, eso pasa cuando pones de manda más del gabinete al responsable del proyecto de la Estela de Luz que nos costó más de mil melones. ¿Cómo? ¿No sabía que Romo ejecutó la suavicrema de Reforma? ¿Qué cosas no?

El Postre: Históricas crisis de salud y económica, por eso, a los morenistas ya les leyeron la cartilla desde palacio y se tienen que subir si o si a apoyar una de las dos cajas chinas de Andrés, hay dos bandos, los porristas o autoproclamados leales al movimiento, moverán el tema de la rifa no rifa del avión, y los que traen intereses electorales harán lo propio con el tema Lozoya, ya se la saben, puro bla bla bla y a la hora buena, ni fu ni fa.