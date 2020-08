Sanando a México: Mauricio Ruiz Olaes

Desafortunadamente las y los mexicanos padecimos durante décadas de gobiernos entreguistas, fuimos testigos de episodios realmente vergonzosos como la compra de medicinas a sobreprecio

Mauricio Ruiz Olaes/Columnista. Diputado local por el distrito III

En algunas ocasiones he compartido en diferentes espacios, que durante muchos años me dediqué al servicio paramédico, pre- atención hospitalaria y rescate, en esta actividad que me dejó grandes lecciones de vida, tuve la oportunidad de ver como el sistema de salud padecía de una enorme cantidad de carencias, el saqueo constante y la mala administración de gobiernos pasados acabaron con uno de los sectores más importantes para la vida de las y los mexicanos.

Muestra de ello y un suceso que seguramente toda la ciudadanía ha pasado de manera cercana o por lo menos es conocedora de algún caso, es la falta de medicamentos para tratar una amplia gama de padecimiento y enfermedades que en ocasiones ganan la batalla en la lucha que miles de pacientes libran contra la muerte.

Desafortunadamente las y los mexicanos padecimos durante décadas de gobiernos entreguistas, fuimos testigos de episodios realmente vergonzosos como la compra de medicinas a sobreprecio, la sustitución de medicamentos contra el cáncer por agua, el robo de insumos para el trabajo médico, efectuado desde las altas esferas de poder del sector salud y por supuesto de la creación de empresas y laboratorios que le vendían y trabajaban a las instituciones de salud pública toda clase de productos y servicios a un costo exorbitante, mismo cuya única función radicaba en enriquecer a los que son propietarios de las mismas.

Por ello el paso que de manera colectiva da el gobierno de la 4T en esta materia es una luz de esperanza para todos aquellos que nos atendemos y que confiamos en nuestro sector salud, la reforma a la Ley de Adquisiciones busca terminar de manera inmediata y enérgica con aquellos monopolios pertenecientes a políticos y empresarios que llenaban sus bolsillos a costa del erario público y el desfalco a las finanzas públicas de las instituciones de salud pública, para ello se firmó un convenio con la Organización Mundial de las Naciones Unidas para comprar medicamento y equipo médico en el extranjero, teniendo como prioridad la buena calidad y un bajo precio, mismas características que ayuden a sanear la crisis del sector salud nacional.

Uno de los grandes problemas era la distribución del medicamento, mismo que difícilmente llegaba a todos los rincones del país, para dar frente a esta situación el Gobierno de México, encabezado por el compañero Presidente Andrés Manuel López Obrador, creará una empresa enfocada a garantizar la distribución de medicamento, vacunas y equipo médico a todos los rincones de la República Mexicana.

Parte clave de esta reforma se centra en las más de 3 mil 600 claves de medicamento e insumos que adquirirá el Gobierno de México , haciendo una histórica inversión de 6 mil 800 millones de dólares y porque menciono histórica, porque gracias a la reforma, esta inversión garantiza el abasto suficiente de medicina de calidad y a un precio justo, sin mencionar que apegado a la austeridad republicana, se ahorra un 74% del costo solventado con anterioridad.

Una vez más el Gobierno de México da vistas de ser una administración preocupada por el bienestar popular y comprometido con la transformación de la vida pública de México.