4Tole pa’todos: Kike Mireles

Kike Mireles/Consultor político

De chile: El segundo trimestre de 2020 cerró con la peor disminución del PIB de la historia, que hoy se encuentra en -18.9% anual, ya le hicieron los mandados a esta crisis las de 1995 donde se llegó a registrar hasta –8.6% en el segundo trimestre y la del 2009 que registro –7.7% en el tercero; sí, con todo y pandemia, para que no digan; en fin, el daño está hecho, las consecuencias de no implementar medidas anticíclicas durante la pandemia, sumado a 5 trimestres consecutivos con resultados negativos, son devastadores, y ya saben, no falta quien quiera defender lo indefendible saliendo a decir que la caída es menor a la de Estados Unidos, pues registra una caída de menos 32.9% pero así no es la cosa, resulta que si aplicáramos los mismos indicadores de EUA andaríamos rondando el número… mejor siéntese antes de leerlo, ahí va, andaríamos rondando un escalofriante MENOS 53.1%. ¿Ahora entienden la ola de desempleo que azota al país?

De Mole: Después de ser criticado por anunciar que pese a la pandemia, claro que por supuesto que sí habrá grito de indepencia en el zócalo y desfile, Andrés afirmó que somos bien gachos por no dejar explicar qué será con la presencia de Susana Distancia y poquitas personas, 500 para ser exactos, y que cada uno lleve una antorcha que simbolice que sigue prendida la llama de la esperanza, así, igualito que la marcha de las antorchas en Cuba, lastima que ya se fueron los médicos cubanos, que justamente fueron poco más de 500 y que le costaron al país 135 millones de pesos ¿no sabía que Andrés contrato médicos extranjeros para domar la pandemia? Híjole, y eso que ya cobraron, se fueron, y así como que muy domada muy domada la pandemia, pues no, les digo, puras ocurrencias y de las chafas.

De Pozole: PEMEX sigue en caída libre, no pierde más dinero porque el día no tiene más horas, con cierre al primer semestre, las pérdidas anuales ya equivalen al 407% de las que tenia la empresa en 2018, fíjese, en promedio, la empresa pierde lo equivalente a 4 computadoras por segundo, imagínese, y así que diga usted que al gobierno le sobran, pues no, ya hasta se las quitaron a los empleados de las secretarías de economía y del trabajo, bueno pues, al ritmo de pérdidas de 140 millones por hora, PEMEX llegó a los 606,000 millones perdidos en solo 2020, lo equivalente al 9.9% del total del presupuesto anual de todo el gobierno federal o 2,500% más que el famoso Lozoyazo.

El Postre: Hablando de Lozoya, ya les habíamos dicho que se trataba de una estrategia de Lawfare, término con el que se conoce a la Guerra político-jurídica y que resultaría en una papa caliente para la 4T, aunque más que papa resultó 4Tole, a Emilio ya le fue otorgada su libertad condicional confirmando lo dicho y con esto inicia formalmente el circo, maroma y AMLO rumbo a la elección del 2021.