La sociedad del cansancio, parte I: Carlos Olguín

Carlos Olguín/Columnista

Uno de los filósofos actuales de mayor trascendencia, y a quien les recomiendo ampliamente leer para reflexionar sobre su forma pragmática de ver la vida, es el surcoreano Byung Chul Han. Él fue educado en Alemania y es uno de los más avezados en el estudio de Martin Heidegger, uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos.

Dentro de su obra “La sociedad del cansancio”, a través de muy pocas páginas, Han nos propone grandes reflexiones, diciéndonos que vivimos en una sociedad de la auto-explotación, en la que se nos hace creer que todo es posible con sólo quererlo; que el esfuerzo rinde frutos y cuando nos damos cuenta de que no es así, el resultado es la frustración, manifestada de muchas formas y en muchas enfermedades.

Han, nos dice que hoy ya no vivimos en la sociedad disciplinada que describió Michel Foucault; llena de fábricas, salones de clases y cárceles. Ahora estamos en la época de las grandes plazas comerciales, de la “libertad”. No obstante, esta libertad es engañosa, pues estamos acorralados por prejuicios y somos obligados a ser de una determinada forma, so-pena de ser excluidos como describía Emile Durkheim, en su obra “Sociología y Educación”, que nadie educa a sus hijos en plena libertad, sino más bien conforme a los estándares de la sociedad, la época y las condiciones que les tocó vivir.

Me gustaría compartir algunos de los conceptos más importantes para Han:

Autenticidad. Para Han, la gente se vende como auténtica porque “todos quieren ser distintos de los demás”, lo que fuerza a “producirse a uno mismo”. Y es imposible serlo hoy auténticamente porque “en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual”. Resultado: el sistema solo permite que se den “diferencias comercializables”.

Autoexplotación. Se ha pasado, en opinión del filósofo, “del deber de hacer” una cosa al “poder hacerla”. “Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede”, y si no se triunfa, es culpa suya. “Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado”. Y la consecuencia es funesta: “Ya no hay contra quien dirigir la revolución, no hay otros de donde provenga la represión”. Es “la alienación de uno mismo”, que en lo físico se traduce en anorexias o en sobreingestas de comida o de productos de consumo u ocio.

‘Big data’.“Los macrodatos hacen superfluo el pensamiento porque si todo es numerable, todo es igual… Estamos en pleno dataísmo: el hombre ya no es soberano de sí mismo sino que es resultado de una operación algorítmica que lo domina sin que lo perciba; lo vemos en China con la concesión de visados según los datos que maneja el Estado o en la técnica del reconocimiento facial”. ¿La revuelta pasaría por dejar de compartir datos o de estar en las redes sociales? “No podemos negarnos a facilitarlos: una sierra también puede cortar cabezas… Hay que ajustar el sistema: el ebook está hecho para que yo lea, no para que me lea a mí a través de algoritmos… ¿O es que el algoritmo hará ahora al hombre? En EE UU hemos visto la influencia de Facebook en las elecciones… Necesitamos una carta digital que recupere la dignidad humana y pensar en una renta básica para las profesiones que devorarán las nuevas tecnologías”.

Comunicación. “Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual; la comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!”.

Por cuestiones de espacio, hasta aquí dejare el análisis y concluiremos la semana que entra, no sin antes agradecerle el tiempo para leerme.