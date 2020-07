Rumbo al segundo informe, nada que festejar: Mauricio Ruiz

Esta semana se va a realizar el segundo informe de la Legislatura LIX del Estado de Querétaro, sin duda un evento donde la Mesa Directiva en turno busca resaltar el trabajo realizado durante los último 365 días del año

Mauricio Ruiz Olaes/Columnista

Esta semana se va a realizar el segundo informe de la Legislatura LIX del Estado de Querétaro, sin duda un evento donde la Mesa Directiva en turno busca resaltar el trabajo realizado durante los último 365 días del año, sin embargo y en plena crisis pandémica a causa del COVID 19 me pregunto que se puede resaltar de este último año de trabajo legislativo, si el sentir y la necesidad de la gente, de los que menos tienen, de los grupos minoritarios que carecen de derechos, han sido prácticamente ignorados.

Y usted amable lector, que me honra consultando mi participación se preguntará, y MORENA qué ha hecho, lo resumo en los siguiente renglones: dar la batalla desde cualquier trinchera que esté dotada de justicia e igualdad, en todos los caminos legales y legislativos que podemos caminar desde nuestro espacio como representantes populares y como la naturaleza de nuestro partido-movimiento lo dicta, desde la organización civil pacífica y el trabajo colectivo con organizaciones que emanan de la sociedad .

Y es que el señalamiento no es menor ni a la ligera, en el presente MORENA tiene la representatividad suficiente para ser escuchada y su trabajo legislativo ser tomado en cuenta, ya que alejado de filias y fobias el Poder Legislativo es un espacio de representación popular pura, donde todas las voces deben ser escuchadas sin excepción alguna, sobre todo aquellas que apelan a construir una sociedad más justa y equitativa, me parece sorprendente que la segunda fuerza política en Querétaro no solo sea ignorada y desestimada, sino que toda iniciativa que emana desde el Grupo Legislativo al cual pertenezco y coordine en el primer año de gestión, sea “congelada” sin discusión o debate alguno.

Y como dicta la frase popular, “para muestra basta un botón” hace unos días presenté un oficio dirigido a la Mesa Directiva para que cesen de manera inmediata los actos discriminatorios a mi persona, a razón de pertenencia y afiliación política al partido-movimiento MORENA, este oficia se sustenta en las 13 iniciativas que han sido bloqueadas de manera sistemática en las diferentes comisiones legislativas a las que han sido turnadas, iniciativas que incluyen no solo mi trabajo y el de mi equipo legislativo, sino años de lucha de las diferentes organizaciones sociales con las cuales he sumado voluntades para que juntos construyamos una representación auténtica y genuina de la voluntad de la ciudadanía.

Es vital que el partido mayoritario en el Congreso del Estado se sitúe en la realidad que las y los queretanos necesitan, una realidad donde el debate, entre representantes y fuerzas políticas abonen a transformar la realidad de aquellos que tenemos la responsabilidad y el honor de representar.