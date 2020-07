Diabetes Mellitus: Enrique Negrete

Más de 422 millones de personas sufren diabetes en el mundo. De 1995 a la fecha, se ha triplicado el número de personas con esta enfermedad

Dr. Enrique Negrete. Director del Hospital Santa Rosa de Viterbo

El origen del término diabetes … La Diabetes mellitus se deriva del sifón griego del significado de la diabetes de la palabra – para pasar a través y de la palabra latina significado mellitus, enmelado o dulce. Esto es porque en la diabetes el exceso del azúcar se encuentra en la sangre y en la orina.

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 422 millones de personas sufren diabetes en el mundo. De 1995 a la fecha, se ha triplicado el número de personas con esta enfermedad a nivel mundial. México es uno de los seis países con mayor número de diabéticos, siendo la segunda causa de muerte en el país.

En nuestro país, la edad promedio al morir de las personas con diabetes es de 66.7 años, lo cual implica una reducción en la sobrevida promedio de por lo menos 10 años y en la calidad de vida de quien la padece.

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar suficiente insulina, la cual es la hormona encargada de convertir la glucosa en la sangre en energía utilizable, o también cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. El nivel de glucosa anormal es superior a los 110 (mg / dl).

Los síntomas para sospechar que una persona puede ser diabética son: excreción excesiva de orina, mucha sed, hambre constante a pesar de haber comido bien, pérdida de peso sin motivo, trastornos visuales y cansancio.

Antecedentes y factores importantes para presentar Diabetes:

Familiares en línea directa diabéticos

Sobrepeso u obesidad.- Según un estudio realizado en Estados Unidos, por cada kg de peso que gana una persona, aumenta en 4.5% la probabilidad de desarrollar diabetes

Mala alimentación.- Una dieta con predominio en el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono y grasa provoca alteraciones en los niveles de glucosa y en la producción de insulina.

Hábito de fumar.- De acuerdo con la American Diabetes Association, fumar produce un aumento en los niveles de azúcar en la sangre.

Colesterol elevado.- Si la glucosa en la sangre y la presión arterial es alta, los niveles de colesterol y triglicéridos pueden ser la causa.

Estrés.- El estrés está estrechamente relacionado con el metabolismo anormal de la glucosa, de manera especial en mujeres, quienes estadísticamente presentan mayores niveles de tensión y preocupaciones.

La falta de ejercicio o actividad física contribuye a acumular mayor grasa abdominal y obesidad.

Consumo excesivo de Alcohol-. Puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, ya que puede llegar a producir una inflamación crónica del páncreas, lo que conduce a una lesión permanente y a un deterioro de su capacidad para segregar insulina

Hipertensión arterial.- Por si sola, la hipertensión arterial si no es tratada y controlada a tiempo, puede afectar los riñones, la vista y el corazón, que son de los órganos más dañados por la diabetes. Además, algunos medicamentos para su control pueden afectar los niveles de glucosa en la sangre

Ciclo de sueño alterado.- Se estima que 70% de personas con alteraciones del sueño, como la apnea del sueño, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares debido a que provoca alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

COMPLICACIONES

Con el tiempo, la diabetes puede causar serios daños en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los ojos, en los riñones y en el sistema nervioso, e incluso se puede llegar a perder la vida. Los adultos con diabetes tienen un riesgo 3 veces mayor de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

La PREVENCIÓN

es lo más importante, el incremento en la actividad física, dieta adecuada y reducción de peso, disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre un 34 y 43%, más la modificación significativa de los otros factores de riesgo mencionados anteriormente pueden evitar padecer esta terrible enfermedad.

