El futuro de las profesiones parte II: Carlos Olguín

El multimillonario fundador de Space X, que tiene como objeto crear naves espaciales reutilizables y crear una colonia de 80 mil personas en Marte

Carlos Olguín

Mountain View-Tokio-Seul. Elon Musk, el fundador de la empresa Tesla no estaba tan equivocado cuando dijo que en menos de 20 años, manejar un carro sería tan anticuado como montar un caballo. El multimillonario fundador de Space X, que tiene como objeto crear naves espaciales reutilizables y crear una colonia de 80 mil personas en Marte, aún no ha logrado su propósito, sin embargo, en el sector automotriz Musk creó un hito gracias a sus autos eléctricos y autónomos. Estos vehículos que promueve la innovadora Tesla, reducirían en un 90% las muertes por accidentes automovilísticos, pues los robots no ingieren alcohol, no se distraen, no duermen.

En Dubái, la empresa china Ehang ya está vendiendo taxis voladores. En 2017, compró varios drones de ocho hélices para transportar a un pasajero de hasta 100 kg con una maleta pequeña, a una velocidad de 160 km/hr. Amazon, Fedex, UPS, DHL y Wal-Mart también están planeando la entrega de paquetería por drones, camiones autónomos y la última con globos aéreos que servirán como depósito: una bodega en el cielo.

De acuerdo con la Federación Internacional de Robótica, las ventas anuales de robots se triplicaron de 81,000 en 2003 a 245,000 en 2015, y esperan que para 2025 sean 900,000 mil robots vendidos, pues cada vez es más económico producirlos y tienen menos errores. Adidas, por ejemplo, ya produce sus zapatillas en impresoras 3D. En esta nueva era, los técnicos que darán mantenimiento a los robots tienen garantizado su trabajo, al igual que los diseñadores especializados en impresoras 3D.

Las jornadas de trabajo también han tenido una evolución en los últimos 150 años. En 1870, la jornada de trabajo para EE.UU., Alemania y Suecia era de 70 horas por semana; al día de hoy para EE.UU. son 38.6 horas por semana y 35 para Suecia, lo que genera mucho más tiempo para la diversión. La industria del entretenimiento también ha evolucionado: mientras que en la película de Gandhi, de 1982, se utilizaron 300,000 personas como extras, pasamos a actores muertos que siguieron actuando, como Paul Walker, protagonista de Rápido y Furioso, actor que falleció en medio de la filmación de la séptima entrega de la saga. Fue gracias a la digitalización de su rostro que la película logró terminarse sin cambios mayores pese a que uno de los protagonistas no se encontraba con vida.

De igual forma, pasaremos de espectadores en la televisión y en el cine a miembros de realidad virtual. Hoy día, esto ya sucede gracias a los visores de realidad virtual por ejemplo, para estudiantes de medicina o para que los niños entren virtualmente en las pirámides de Egipto. La música es una de las profesiones que sufre los estragos del streaming. En 2017, una canción debía reproducirse 700,000 veces en Spotify para que el artista recibiera 100 dólares, cuestión que transformaría a los conciertos en la salvación económica de los artistas. Este campo en específico, ha pasado en EE.UU. de 1,700 millones de dólares en el 2,000 a 7,300 mdd en 2016.

El futbol pasará de las televisiones a las plataformas de streaming. Como muestra podemos ver The Player´s Tribune, fundada en 2014 por el ex jugador de béisbol Derek Jeter, que es ya muy famosos entre los aficionados a ese deporte.

El turismo crecerá mucho, lo que creará 30 millones de nuevos empleos para 2028. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, con la implementación de la tecnología biométrica se podrá leer el rostro de los viajeros, por lo que los pasaportes y pases de abordar quedarán obsoletos. Como estos planes, ya hay programas pilotos en Nueva York y China.

Ustedes se preguntarán cómo es que marcas como H&M, Zara o Shein, el grupo Mohammadi Fashion Sweaters Inc, fabrican ropa de forma tan barata. La respuesta es sencilla: están reemplazando a empleados con robots en Bangladesh.

Mary Hallward-Driemeier, la principal autora de un estudio del Banco Mundial sobre el futuro del empleo en las fábricas, nos dice que en corto plazo, países sub-desarrollados como México sufrirán demasiado con los recortes de personal para ser sustituidos por robots.

Con todo ello, según Benjamin Pring, director del Centro para el Futuro del Trabajo, los trabajos del futuro son la ciberseguridad, la biotecnología, la realidad virtual, la exploración espacial y la medicina preventiva; para brindar mayor calidad de vida a las personas.

Según el propio Oppenheimer, los asistentes de salud, los analistas de datos, programadores, policías digitales, asesores de ventas, programadores de robots, profesores y maestros, energías alternativas, artistas, deportistas y creadores de entretenimiento, creadores y diseñadores de contenidos comerciales y consejeros espirituales, serán las profesiones del futuro.