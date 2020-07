Charolazos: Hugo Lora

Hacienda comunicó que los servidores públicos podrán hacer aportaciones voluntarias de su sueldo mensual para contribuir con el gasto público

Hugo Lora

Imaginemos una empresa que le pide a sus trabajadores que lleven sus computadoras personales para poder cumplir con sus actividades laborales, les recorta el sueldo, les quita el aguinaldo, les recomienda no cargar sus celulares para ahorrar energía y, para colmo, les pide aportar de manera “voluntaria” una parte de su salario.

Todos esperaríamos que dicha empresa tuviera una pila de demandas laborales en sus oficinas por los abusos cometidos en contra de sus empleados. Y aunque parezca ficción lo aquí escrito es una realidad para todos los funcionarios de la Administración Pública Federal.

El 10 de julio por medio de un oficio la Secretaría de Hacienda comunicó que los servidores públicos podrán realizar aportaciones voluntarias de su sueldo mensual a fin de contribuir con el gasto público. Este “pase de charola” podrá ir de un cinco a un 25 por ciento del salario neto de cada trabajador y se podrá hacer directamente en una ventanilla bancaria. El chiste se cuenta solo y cada vez da menos risa.

El gobierno de la décimo quinta economía más grande del mundo esta levantando piedras para encontrar dinero y no lo encuentra. Esto es preocupante no solo por la condición en la que trabajan nuestros funcionarios públicos, el gobierno da señales de que la crisis que tenemos frente a nosotros será profunda y preocupante. La disminución en la recaudación combinada con un mal ejercicio del gasto es una mezcla tóxica para cualquier economía en el mundo.

En un momento en el que es necesario que el gobierno sea el motor que mueva los engranes de la economía por medio de la expansión del gasto público no solo no lo hace si no que le quita dinero a su gente. Países como Francia, EUA. y Canadá han comprometido más del 10 por ciento de su PIB para hacer frente a este duro momento. México menos del 2 por ciento.

Esperamos próximamente un oficio en el que se anuncie que los trabajadores del gobierno federal tendrán que pagar por el honor de ser parte de la “Cuarta Transformación”.