Gobierno de austeridad…pero de resultados

Corrupción se escribe con C, con C de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua no tuvo reparo alguno en servirse el pozole con la cuchara Gorda

Kike Mireles

De chile: La pérdida de empleo en el primer semestre de 2020 es 3 veces mayor a la de la pandemia de 2009, se han perdido a la fecha 921,583 después de que Andrés prometiera crear, según él, 2 millones de nuevos empleos al final del año, le tenemos noticias presidente, para cumplir su promesa, se tendrían que generar 812 empleos por hora; 19,477 por día, 584,517 por mes, ni hablar, ya estuvo que otra vez volvió a quedarle mal a todos los que han creído en usted, por mí ni se apure, yo jamás le he creído, aquí lo dijimos hasta el cansancio, los empleos no se crean por decreto presidencial, pero las decisiones presidenciales sí pueden terminar con ellos.

De Mole: Ya se, ya se, seguro ya van a venir los fanáticos a poner el pretexto de la pandemia, y pues no, son los peores números de empleo de un sexenio, cheque nada más los números, en todo el gobierno de Andrés se han perdido 958 mil 67 empleos, 48.9 por ciento más que en los primeros 19 meses de Fox, mientras que en el mismo periodo con Calderón y Peña, se generaron 151.3 por ciento y 166.1 por ciento más respectivamente; se los firmo, Luisa María Alcalde es la peor titular que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido en la historia, y para muestra un botón, no conforme con esos números y con quitarle todo el presupuesto al Servicio Nacional de Empleo, acaba de anunciar que les retirarán las computadoras al personal de su dependencia, igualito que a la secretaría de economía, con decirles que hasta le pidieron a los trabajadores no conectar ni sus celulares a la red eléctrica porque andan en austeridad, y en efecto, austeridad pero de resultados.

De Pozole: Corrupción se escribe con C, con C de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua no tuvo reparo alguno en servirse el pozole con la cuchara Gorda, entre todo lo que se le ha incautado al angelito, está un rancho de 30 mil hectáreas, imagínese un rancho del tamaño de la ciudad de Chihuahua, o más grande que todo Cuernavaca, más grande que las ciudades de Oaxaca o Saltillo, un ranchito del tamaño de Cancún o Aguascalientes, pues así, de ese calibre está la cosa, y eso es una propiedad, otras que se han recuperado suman otras 40 mil hectáreas; ese Cesar se robó 32.4 hectáreas diarias, no fueron más porque el día sólo tenía 24 horas.

El Postre: Ahí viene Lozoya y dos que tres ya hicieron maletas, sino pregúntenle a la senadora del PRI Vanessa Rubio, ex secretaria de hacienda que después de 26 años de trabajo en la administración pública pide licencia para dedicarse a la academia, fuera del país obviamente; su suplemente, Nancy Sánchez renunció al PRI ¿Y a cuál partido cree que se va? Poooos MORENA obvioooo.