Cuidemos la empresa del deporte

Iván Torres

En los Estados Unidos, mientras la gira de la PGA Tour ha anunciado que terminará sus torneos restantes en este 2020 sin público, otros deportes, como el tenis y el afamado cuarto gran slam del año, el US OPEN, se vislumbra con la posibilidad de jugarse con gente en las tribunas. Con ciertas restricciones y con el peligro de no celebrarse, hasta este momento, se prepara para recibir a lo más granado del tenis mundial, si es que quieren viajar los jugadores que estarán firmados para competir. Es claro que Estados Unidos no va en la dirección correcta (como otros países, no digo nombres) y los contagios siguen. Los vecinos del norte son mucho de cumplir los contratos pese a todo. Está bien, sin embargo no se entiende, la población no entiende que se están auto flagelando al parar la economía o derrama que genera el deporte como espectáculo. Está claro, si las personas no paran el contagio (porque el Gobierno no puede), no habrá la posibilidad de disfrutar de otras cosas. No podrán salir a ver a sus estrellas del deporte favoritas en las arenas, estadios, campos y auditorios. Es conciencia. Tendremos que seguir con la posibilidad de convivir con el virus, pero de manera muy responsable y clara. De otra manera, no tardan en cancelar la NBA, NFL, y el propio US OPEN. Hay muchas condicionantes, entonces, tenemos que apelar a la conciencia humana hasta que no exista la vacuna que nos libere de esta latente amenaza.

En México, el futbol comenzará sin público, con todo el inconveniente mercantil que conlleva esto, con una ventaja, el pago de derechos de televisión ayuda. La Liga Mexicana de Beisbol ya se canceló, sin embargo el basquetbol profesional de la LNBP lo hará con el 50 por ciento al menos. Este último iniciará el 10 de septiembre, se podrá únicamente si nos cuidamos, al igual que todos, urge volver a la normalidad, la nueva realidad nos da un aprendizaje claro. Depende de todos generar círculos virtuoso de prosperidad social y económica, el negocio del deporte es un ejemplo de ello. Muchos viven por él y para él. Cuidemos esa empresa.

