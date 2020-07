¿Compromiso para ganar clientes?: Seth Pérez

Los negocios lanzan campañas para atraer a nuevos y leales consumidores, preparan a sus equipos de trabajo para recibirlos cálidamente y pese a lo complejo de cumplir con las restricciones sanitarias esperan ser nuevamente una opción ante la fría venta en línea

M.T.I.A. Seth Pérez Melesio/ Coordinador académico en el ITAM del diplomado Inteligencia de Negocios y del seminario Datos que transforman: Movilidad, empleo y salud.

Para recuperar las semanas sin ventas, los negocios lanzan campañas para atraer a nuevos y leales consumidores, preparan a sus equipos de trabajo para recibirlos cálidamente y pese a lo complejo de cumplir con las restricciones sanitarias esperan ser nuevamente una opción ante la fría venta en línea. El trato persona a persona será vital pero ¿la motivación será suficiente para lograr resultados?

En octubre de 2018 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 ‘Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: Identificación, análisis y prevención’ que tiene por objetivo: «Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.» Para efectos de esta norma la muerte de compañeros de trabajo sería considerado un acontecimiento traumático severo, pero también podría ser bueno incluir la muerte de familiares cercanos relacionados con coronavirus.

Para mejorar las relaciones sociales en el trabajo promueve mediante el llamado ‘apoyo social’ a las acciones realizadas entre trabajadores para solucionar problemas que se vislumbran con un futuro difícil, entre ellos virus sin vacuna. Sin embargo, la aplicación de las normas sanitarias no ha contemplado la solidaridad de diversos sectores o comunidades. Las afectaciones las estamos viviendo de manera diferente en la comunidad educativa, laboral, en los sectores como el turismo, la gastronomía, etc. Cada uno de ellos podría generar mejores medidas para solventar la problemática de sector y las particulares, como lo señala la norma 035, pero en el caso sanitario no es así.

Es entendible que poco trabajo se ha desarrollado en asociaciones o grupos de profesionales. La mayor parte de instituciones de representación han atendido otro tipo de problemas. Las barras de profesionales, asociaciones, sindicatos, uniones de trabajadores, grupos de empresarios, etc. podrían trabajar para encontrar soluciones específicas para enfrentar medidas sanitarias evitando un derrumbe económico mayor del propio gremio. Por ejemplo en algunos centros comerciales padecen clientes y tiendas el obligar a compradores en cada paso a colocarse gel y responder varias veces a los mismos cuestionarios. Seguramente tendrá un efecto negativo en poco tiempo en trabajadores y clientes. ¿Usted qué opina?