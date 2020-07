Trump 2 -0 Presidentes de México: Kike Mireles

A César Duarte, ex gober de Chihuahua acusado del desvío mil 550 MDP le interrumpieron su bronceado al ser detenido en Miami, Florida.

Kike Mireles

Primera salida del país, y pa’ver a su compadre Trump en plena campaña, 0 y van 2, los presidentes a los que Trump U.S.A. Para sus fines electorales, en 2016 fue Peña, en 2020 Andrés. Reunión innecesaria desde donde se vea: campañas gringas, una pandemia, muro fronterizo, humillación a migrantes y dreamers, tanto que el único pretexto que encontraron para justificarla fue el T-MEC, solo que ni eso, pues el tratado ya estaba en vigor, razón por la cual el primer ministro Canadiense Trudeau rechazó asistir.

Algo hay que reconocer, el encuentro se pronosticaba como desastroso, no lo fue, al menos por ahora, el gesto de Andrés dolió, y gacho en el ala demócrata, que de manera inmediata cuestionó el compromiso de México con dicho tratado, no olvidemos que Joe Biden, su candidato, va arriba en todas las encuestas por la presidencia, por lo pronto, el ganón fue el orange boy.

De Mole: La 4T impulsó 17 nuevos programas sociales y a 18 meses de su implementación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha expresado su Preocupación y recomendaciones para mejorarlos pues indicó que diversos programas no cuentan con reglas de operación claras, con su población objetivo bien definida, que no hay forma de controlar y vigilar como, cuando, donde y a quien se le da la lana, algunos de los programas más cuestionados fueron el de las pseudo universidades Benito Juárez, Sembrando Vida y por supuesto, jóvenes construyendo el futuro. Las recomendaciones fueron rechazadas por el gob federal, literalmente porque dicen que “ya se hacen las cosas diferentes” entonces pues no se les puede evaluar como a los de antes, además que según ellos, los evaluadores no entendieron los programas y solo quieren atacar y frenar la 4T, así tal cual, como mañanera.

De Pozole: Todavía no se comen el primero y ya viene el segundo plato de molito, a César Duarte, ex gober de Chihuahua acusado del desvío mil 550 MDP le interrumpieron su bronceado al ser detenido en Miami, Florida.

El angelito nomás acumulaba 21 órdenes de aprehensión por actos de corrupción en nuestro país durante su encargo después de que el Gobierno de Chihuahua presentara ante la Procuraduría General de la República varias carpetas de investigación en contra del ex gober.

Uno más de la “camada dorada” del supuesto “nuevo PRI” que abanderó el ex presidente Enrique Peña, y que de sobra sabemos, de nuevo no tuvo nada más que millones en las cuentas bancarias de los susodichos, la generación futuro de su partido hoy tiene a dos que tres gallos mirando entre rejillas.