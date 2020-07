Fábula de austeridad: Hugo Lora

La Secretaría de Economía emitió un oficio en el que informó que a causa del decreto de austeridad proclamado dicha secretaría se quedarán sin computadoras

Hugo Lora

Había una vez un hombre que por ahorrar vivía en la penumbra. Al enterarse de esto un ladrón aprovechó la situación y entró a dicha casa a robar todo lo que pudo. Llegado el amanecer el hombre se dio cuenta que por no gastar en algo indispensable lo perdió todo. Como moraleja nos queda que el ahorro mal enfocado puede tener más daños que beneficios.

El pasado 23 de junio la Secretaría de Economía emitió un oficio en el que informó que a causa del decreto de austeridad proclamado por el Gobierno Federal el 75 por ciento de los empleados de dicha secretaría se quedarán sin computadoras. Gracias a esta medida casi 2,000 funcionarios públicos serán despojados de una herramienta indispensable de trabajo.

Lo anterior es solo uno de los síntomas de una enfermedad mucho más grave llamada “austeridad republicana”. El recorte “voluntario” del 25 por ciento en los salarios de altos funcionarios, la eliminación de sus aguinaldos para este año, la falta de beneficios laborales como seguro de gastos médicos mayores y acciones como la anteriormente mencionada le quitan competitividad laboral al sector público.

¿Cómo pretendemos tener a personas preparadas tomando las decisiones si no se les corresponde con un salario competitivo, no se les dan las herramientas de trabajo necesarias ni prestaciones superiores a las estipuladas en la ley? Algunos dirán que el trabajar por México debería de ser más importante que el dinero, pero la pasión no está peleada con una remuneración justa, al contrario.

Las facturas de estas decisiones ya están siendo cobradas: un saldo de más de 12 millones de desempleados a nivel nacional; el cierre de más de 10 mil empresas; la construcción de refinerías, trenes y aeropuertos que no son viables; y la muerte de más de 30 mil personas son algunos ejemplos. Sobra decir que se avecinan tiempos difíciles para el país con una caída económica que pronostica ser la peor en casi 100 años. Que por “ahorrar” tengamos a personas poco preparadas tomando las decisiones podría llevarnos a que el ladrón que llamamos coronavirus nos robe cada vez más cosas.