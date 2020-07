Habemus TMEC, ¿bendición, maldición o placebo para México?: Abel Mejía

El TMEC, ¿será el principio del fin o algo intermedio? ¿Podemos considerar al TMEC como una situación de gato por liebre o liebre por gato?

Abel Mejía

Después de muchos meses de incertidumbre, seguidos por otros tantos meses de arduas negociaciones y más renegociaciones, el reciente 1ero de Julio por fin entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), mismo que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

El TMEC, ¿será el principio del fin, el fin del principio, o algo intermedio? ¿Podemos considerar al TMEC como una situación de gato por liebre o, esperemos que así sea, liebre por gato? ¿Será el TMEC la viva encarnación de aquella frase porfiriana “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”?

Me parece que la única respuesta correcta es aquella dada por el infame presidente Luis Echeverría Alvarez “Ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario”. ¿Por qué digo esto? Pues porque el TMEC no debe ser visto como una meta, ni como un fin en sí, el TMEC es claramente una herramienta, una plataforma, una infraestructura técnica, y está en nosotros como país y como mexicanos decidir si la aprovechamos y como.

En otras palabras, el tema no es tanto si en el TMEC nos dieron un Jetta, un Mercedes o un Rolls-Royce (claro que lo mejor sería que nos hubiera tocado este último modelito), pues de poco sirve lo bonito de los fierros si el conductor, el copiloto, el mecánico, el agente de tránsito y los demás pasajeros, no lo saben manejar, no lo mantienen en buen estado, no lo respetan, o lo desbielan y/o lo chocan. Así de clarito.

Es innegable que el extinto TLCAN cambió al país. El TLCAN conllevó a un desarrollo económico y tecnológico muy importante, insertando a México en el mundo y al mundo en México. No obstante, es innegable que se quedó corto a lo que debió ser. Si bien durante los 26 años que duró el TLCAN las exportaciones crecieron a un promedio anual de 8.4 por ciento, durante el mismo periodo el crecimiento de la economía en promedio fue de 2 por ciento.

Claramente los beneficios se concentraron en ciertos sectores (automotriz, manufactura ligera, agricultura y ganadería altamente tecnificados, etc.) y geografías (norte y centro del país básicamente) mientras que, por otro lado, otros sectores y geografías (particularmente el sur del país y las poblaciones indígenas) se quedaron atrás, muy atrás, por no decir totalmente olvidados. Es imprescindible que no vuelva a suceder esto bajo el TMEC.

El camino no será fácil. El TMEC no es todo miel sobre hojuelas, tiene varias aristas muy puntiagudas. Particularmente los nuevos requerimientos en materia de (i) reglas de origen, (ii) valor de contenidos regionales y de contenidos laborales, así como (iii) los compromisos de respetar y robustecer los derechos laborales y sindicales en el país y los mecanismos de supervisión y sanción de los mismos, si no son atendidos y administrados adecuadamente, si podrían convertir al TMEC en el Waterloo de la industria mexicana de exportación.

¿Qué el TMEC no es el mejor tratado para México y que salió más beneficiado E.U.A. que México? Es muy posible que así sea, pero es irrisorio pensar que podíamos sentarnos a negociar de tú a tú con un país cuyo producto interno bruto es de 20 trillones de dólares mientras que el nuestro es de solo 1 trillón, cuando del total de la inversión directa que recibe México aproximadamente 40% proviene de los E.U.A., y cuando la renegociación se da en un momento dodne nuestro vecino del norte es capitaneado por un individuo con una animadversión hacía México no vista desde hace mucho tiempo.

Dentro de todo creo que no nos fue tan mal, la coyuntura del pleito E.U.A.-China (que pinta va para largo), pero sobre todo lo que hagamos como país y población es lo que marcará si el tratado es un beneficio, una maldición o un placebo. Hagamos diálogo en @MrMejiaCosenza.