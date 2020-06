Auge y caída: Fernando Cásarez

El ciclismo es un deporte poco mediático, tal vez a algunos solo les suenen los nombres: Tour de France y Lance Armstrong. La historia de éxito de este y su estrepitosa caída hicieron al ciclismo un deporte reconocido en el mundo. El pasado fin de semana debería haber empezado el Tour, que ahora comenzará el 29 de agosto.

Veía un documental de Lance Armstrong el otro día y es extraño ver a este hombre, que alguna vez idolatré y ahora me causa molestia escuchar, ya que engañó a millones.

Hace 20 años, vi por primera vez completo el Tour y nunca me lo pierdo, pero en ese entonces la razón era ver a Lance, un hombre que superó el cáncer y ganó el Tour siete veces, era un ídolo, lo tenía entre mis atletas favoritos.

