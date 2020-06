Yo opino: ¿Qué medidas ha adoptado en esta nueva realidad?

Yo opino: Personas del área de educación, economía y entretenimiento comparten las medidas que han optado a raíz del coronavirus y la nueva normalidad

Yo opino es un espacio para saber cómo afrontan ciertas situaciones personajes públicos.

Luis Almazán Treviño-Especialista en Urología y Cirugía Robótica

Esta pandemia ha modificado drásticamente las medidas preventivas. En la rutina laboral, los médicos hemos cambiado la ropa formal por uniformes quirúrgicos, y eliminado todo lo que se considera un fómite (objeto transmisor de enfermedad) como las corbatas. Muchas otras medidas ya se implementaban sólo que ahora no debemos evitarlas, se refuerzan como el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies cada vez que se revisa un paciente, uso de cubrebocas todo el tiempo, hay que recordar que las enfermedades habituales continúan a la par de COVID-19 y tenemos que seguir dando el servicio. El mundo tiene que seguir y tenemos que adaptarnos.

Carlos Rodrigo Valencia Bernal-Director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro

Luego de algunas semanas de confusión, adaptación, desinformación, reflexión, de emociones encontradas y de situarme voluntariamente en esta crisis como una oportunidad para reafirmar mis convicciones y crecer como persona, en familia y en sociedad decidí enfocarme y ayudar a otros a enforcarse de forma realista, optimista y con sentido trascendente. Aceptemos esta nueva realidad que implica mucha disposición para aprender, cultivemos la atención para saber leer lo que está sucediendo, respetemos la nueva realidad para poder encararla e inspirémonos de esta misma realidad experimentada. En el ámbito familiar adecuarse a las nuevas circunstancias.

Emmanuel Godínez-Director de Grupo Pasta

Hemos implementado muchas medidas, siempre que vienen a alguno de los restaurantes de Grupo Pasta, pedimos que ingresen con cubrebocas por el tiempo de espera que puedan a llegar a estar, procuramos dejar un espacio de más de metro y medio cuando están en espera, se les toma la temperatura, se les ofrece gel anti-bacterial y las mesas se montan cuando llega un comensal, se desinfectan, tenemos ya nuestro plaque sellado en bolsas y se le entrega así al cliente, se le invita a pasar y en ese tiempo el cliente ya no tiene contacto con ningún otro objeto, se sienta, se retira el cubrebocas y ya puede empezar a consumir sus alimentos y bebidas.

Sasha Jair Espinosa de Alba-Maestro en filosofía por la UNAM y terapeuta por el Círculo de Estudios en Terapia Existencia (CIR-EX)

Esta nueva realidad nos ha puesto como tarea ver el mundo desde una perspectiva que sea a la vez crítica, innovadora y disruptiva. Por lo que es recomendable tener algunas guías, en mi entorno familiar hemos hecho lo siguiente: horarios para ejercitarnos, poner en práctica el pensamiento crítico ante toda la información que recibimos de los medios de información, expresar nuestras emociones con libertad y responsabilidad en un ambiente de confianza. Nos damos permiso de sentir, experimentar todas las emociones y nos ayudamos regularlas si es necesario y cuidamos la economía local consumiendo productos de pequeños empresarios en nuestra colonia.

Derek Lucken-Actor y director General de BRAVÍA TEATRO

“No, no la adapté, la llevo a cabo. Estoy en cuarentena. Cuando debo salir mantengo distancia y si alguien me toca por accidente traigo conmigo desinfectante. Ya me ha pasado. Mi asistente cuando va a casa es desinfectado y mantiene distancia. Se va y desinfecto toda la zona El ser humano es renuente a los cambios, pero se adapta… Cuando tuve un accidente, me adapté a hacer las cosas de un modo distinto; cambié de trabajo y adapté mi rutina; me separé y adapté mi tiempo y actividades. Ahora que los Teatros han cerrado me adapté y abrí BRAVÍA TEATRO ONLINE. El público se adapta porque seguimos vimos doy clases y teatro ONLINE.

José Abdala-Gerente de línea respiratoria, Laboratorios Armstrong

Las medidas que hemos adoptado desde nuestro punto de vista, en el entorno familiar es quedarnos en casa y desde luego, buscar reducir a la mínima expresión el contacto con el exterior en función de que de evitar la propagación del virus. La razón es simple, porque los virus no se mueven, lo que se mueve son las personas y en ese sentido tenemos que ser responsables. Estamos seguros que esta pandemia será algo pasajero y en ese sentido, la vuelta a la normalidad se avecina en forma gradual en las semanas próximas.

Memo Ríos-Artista y Comediante

Por supuesto que tomé la sana distancia, eso hay que hacerlo diario hasta que se encuentre una vacuna. Cuando tengo que salir uso una mascarilla, pero solamente a lo urgente y lo necesario. Como remate, quiero comentar que este gobierno federal lo que menos le importa es el arte y la cultura y nos ha relegado hasta el último lugar de la fila en espera del Director de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía con su famoso foco verde. No está interesado en apoyar a nadie de nuestro gremio, es un craso error y demuestra por qué el país tiene la educación y el nivel cultural que tiene. Un país que no tiene cultura y arte, es un país insensible, gobernado por insensibles.

Benjamín Reyes Torres-Dir. Gral. Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía

Evitar la convivencia física con mis familiares Mama, hermanas, hijas, y realizar videollamadas o videoconferencias donde todos platicamos, nos vemos y convivimos una vez por semana cuando menos ha sido muy divertido, no salir y utilizar las aplicaciones para recibir el súper a domicilio, tapete en la entrada con desinfectante, juegos de mesa con mi familia en casa, desinfectar todo lo que llega a la casa, saludos. También con amigos y compañeros de trabajo, hacemos lo que llamamos viernes de café, por videoconferencia nos conectamos y comentamos y bromeamos, algunos no toman café sino su tequila o mezcal, pero es un momento para relajarnos.

Zandra Pérez Velasco-Investigadora y Etnohistoriadora por la ENAH

Creo que para la gran mayoría de las familias esta situación nos ha permitido reflexionar sobre el estilo de vida que habíamos llevado. Si bien es imprescindible llevar a cabo las medidas de sanitización, para evitar cualquier contagio, es prioritario que las familias como núcleo central de la sociedad desarrollemos una empatía que nos permita una convivencia respetando la diversidad que desde siempre ha caracterizado a la humanidad. Está visto que no importa la geografía, pues al ser parte de esto que llamamos tierra, cualquier situación que ocurra en ella nos beneficia o perjudica, cómo lo estamos viviendo actualmente.

GCS