Cosas de futbol: Iván Torres

El Torneo “Apertura 2020”, cambiará de nombre y se hará un homenaje a todo el personal de salud que está en la primera línea atendiendo casos de COVID-19

No se entiende la gestión del Grupo Caliente y su paso efímero en el futbol queretano. Al menos en lo que administrativamente les tocó dirigir. Lo más cuestionable será en materia deportiva, si bien, es un grupo que quiso invertir en Querétaro, echar raíces, no sé “que mala cara” vieron para ya no seguir adelante. Podríamos pensar en el tema de la multipropiedad o todos los temas que dicen, rondan alrededor de esto. Temas de fiscalía especializada, no lo sabremos. No nos compete meternos, lo que sí es que se llevaron mucho de lo mejor que se había logrado en poco más de un lustro en materia deportiva. Cada quien sus negociaciones, los proyectos tienen diferentes perspectivas. Yo creo que se había logrado tener jugadores con identidad queretana, totalmente hechos en las filas plumíferas e incluso nacidos en Querétaro que estaban peleando por su camiseta, sintiendo lo que los colores conllevan.

Están en todo su derecho, son sus jugadores. Al menos les hubieran dado la posibilidad de negociar su estancia con los nuevos dueños y darles alternativas no tan caras, que se quedaran jugadores en desarrollo como Marcel Ruiz, Jaime Gómez, Aribetsiel Hernández y otros, como los extranjeros. Ariel Nahuelpan la pasó muy bien en Querétaro, su familia había adoptado los sábados de asado muy coherentes a su nacionalidad argentina. Completan el “GalloPax”, Aboayé, Cortizo, Irizar y Gerson Vásquez, jugarán en la frontera. Ahora se partirá de cero, no dudo que el proyecto de los nuevos inversionistas es serio, fundamentado en el diamante de plaza que tienen en sus manos.

Los que también partirán de cero serán los equipos de la liga mx, se sabe que el Torneo “Apertura 2020”, cambiará de nombre y se hará un homenaje a todo el personal de salud que está en la primera línea atendiendo casos de COVID-19, ahora el torneo se llamará “Guardianes”. Y ya con la pretemporada en puerta, Gallos podría tener un pequeño torneo de antes del oficial con motivo de los 70 años de historia del futbol queretano, se dará a conocer en breve quienes participarían. Es muy probable que sea Cruz Azul, equipo que desde mañana llegará a Querétaro para entrenar y hacer trabajos previos al inicio del campeonato mexicano.

Todos a prepararse, el balompié mundial está en marcha y en México resultará esperanzador ver futbol, aunque sea sin público en las tribunas.