A 200 desempleos por hora

Kike Mireles

De Chile: Arturo Herrera, Secretario de Hacienda confirmó que durante el mes de Abril, la economía mexicana tuvo una contracción del 19 por ciento, aún sin números finales del mes de Mayo y por los comentarios del Secretario, se nota que el gobierno de México está esperanzado que el T-MEC reactive la economía económica, pues para colmo, México ha quedado fuera por segunda vez en la historia del top 25 del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) de Kearney, lejos de dar certeza, el panorama del secretario muestra la falta de rumbo de la actual administración, algo sumamente peligroso para un país que literalmente retrocede a 200 desempleados por hora…

De Mole: Bien lo dijo Andrés, los enemigos de la transformación de cuarta están a la orden del día ¿Sabe qué hicieron ahora? Denunciaron ante la FGR a la ex presidente de MORENA, Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero, pues al parecer, pagó con la lana del partido, 395 MDP por obras de mantenimiento que nunca se hicieron, ya saben se quieren aprovechar de que les gusta mucho eso de las rifas que no son rifas, préstamos que no son préstamos y pues ahora también ya les quieren enjaretar eso de las obras que no son obras, que malos son esos enemigos de Andrés… ¿Qué? ¿La denuncia la presentó el presidente actual de MORENA? ¡Avisen! ¿Cómo ven? MORENA denunciando a MORENA por corrupción, ya ni la burla perdonan en el partido de la pseudo honestidad valiente, les dije, entre ellos mismos exhiben lo pequeñitos que son.

De pozole:

El presidente se pronunció a favor de la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación luego de la polémica causada por un foro vs el racismo que tenía como invitado al influencer Chumel Torres, resulta que Beatriz Gutiérrez Müller expresó su molestia a través de un tweet y bastaron 2 días para condenar al consejo a la desaparición. Andrés no solo reconoció que no sabía de su existencia, sino que afirmó que dicha institución no era necesaria, afirmó que durante años los “neoliberales” crearon instituciones para cualquier cosa, para lo que se les antojaba, caprichos… ahí pensé que el presidente hablaría de PROBEIS, la oficina de la presidencia para la promoción y desarrollo del béisbol en México y que tiene más presupuesto que los refugios para mujeres violentadas, pero luego recordé que esa “flamante” institución fue creada por el mismo Andrés, y en su lógica, es más relevante que una para erradicar la discriminación, tantita madre, tantita.

El postre: No nos molestarían tanto los decálogos de Palacio Nacional si tan solo en uno de ellos se incluyera la palabra GOBERNAR.

