Yo opino: ¿Debe existir un solo semáforo nacional para las actividades o debe ser por estado?

Yo opino: Personalidades de la política aseguran que el Gobierno Federal confunde a la población y que desde un inicio debió unir fuerzas con los Gobiernos estatales

Juan Hernández



Elizabeth Macías Barrera -Especialista en Medicina del viajero

Yo opino: «Es una pregunta difícil de contestar. Ya que por una parte está la necesidad de todos de salir a trabajar para poder comer. Pero por otro lado si sales puedes o no contagiar o ser contagiado, ya que las medidas sanitarias del uso de cubrebocas, Distanciamiento social, Lavado de manos, etc. No todos lo respetan y es algo que no hemos adaptado a nuestra vida diaria, lo cual hace complicado el poder estandarizar un solo semáforo. Es más, ni el mismo gobierno a mi parecer no tiene las cosas muy claras. La falta de desinformación ante diferentes medios. Llámese periódicos, Canales de tv, Información de Gatell, la Jefa de Gobierno confunden mucho a la población. Lo cual hace que la gente no tome en serio la Pandemia. Por tal razón respondiendo a esta pregunta yo lo haría por partes y por estados».

Jorge Treviño -Director de Ecología y Compromiso Empresarial

Yo opino: «Lo que ha faltado en México es una coordinación nacional liderada por el Gobierno Federal; debería existir un plan general consensuado con la Conago y dependiendo de la educación, respeto a las medidas sanitarias y nivel de contagios, así como el tipo de economía de cada entidad. El regreso a la nueva normalidad debería ser Estatal, ya que somos un país grande en territorio y en población, con diferentes climas, costumbres y condiciones particulares, pero bajo una línea nacional, ya que estamos en constante contacto, transito e interrelación».

Verónica Juárez Piña -Coordinadora PRD Cámara Diputados

Yo opino: «Algunas de las fallas estratégicas de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Federal fue no haberse coordinado desde el principio de la pandemia con los gobiernos de las entidades, negarse a incrementarles el presupuesto para el ramo de salud y no compartirles información fidedigna del número de decesos y contagios de sus respectivos estados. Ello llevó a los gobernadores a tomar sus propias medidas preventivas y en materia económica para apoyar a las empresas y a los trabajadores. El problema persiste con la llamada nueva normalidad. Varios gobernadores la asumen como una imposición y advierten que para la población de sus estados habría graves riesgos si se reabren las actividades. Es necesario que el gobierno corrija y se coordine con los gobernadores, porque si bien urge reactivar las actividades económicas, esta decisión no puede estar por encima de la vida de las y los ciudadanos.

GCS