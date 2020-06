La vida en la burbuja: Fernando Cásarez

El regreso a las actividades deportivas continúa, tras las medidas tomadas en Alemania, otros las siguieron, sin embargo en Estados Unidos esto no parece suficiente y al menos NBA, NHL y MLS regresarán en lo que ellos mismo denominan una burbuja, ahí jugadores, entrenadores y staff vivirán durante semanas, casi aislados del mundo exterior para completar las temporadas, reduciendo al máximo el riesgo de contagios.

Esta propuesta fue analizada por la Premier League inglesa, aunque no se llevará a cabo e hipotéticamente se ha planteado como una forma de terminar la Champions League y la Europa League, donde Frankfurt, Lisboa, Madrid y otras ciudades se han postulado para realizar estos torneos en agosto, aunque aún nada es oficial.

En estados Unidos ya hay fechas para que en julio, 22 equipos de la NBA y los 26 equipos de la MLS vayan a Orlando al ESPN Wide World of Sports en los parques de Disney y ahí se completarán las temporadas. El hipotético encierro no ha caído bien con todos, incluso algunos atletas se expresaron en contra y alguno llegó a desafiar a la NBA afirmando que saldría del complejo si quería, aunque haya protocolos para sancionar esto.

En Alemania, la burbuja no es igual, hay libertades mayores, lo cual presenta desafíos, ya que la necesidad de salir parece simplemente natural, aunque los deportistas deben estar conscientes de los riesgos. Las medidas en Alemania se han ido relajando al controlar en verdad la pandemia, pero hasta que acabe la temporada, las reglas son las mismas para los equipos. Aun así varios jugadores del Borussia Dortmund se arriesgaron y se fueron con un barbero particular rompiendo el protocolo, la Bundesliga no los sancionó, sin embargo muestran lo difícil de mantener la disciplina.

Probablemente por esto es que en Estados Unidos lo quieren evitar, más con la gran cantidad de atletas que muchas veces no cuidan ni sus finanzas, ni su persona y están envueltos en problemas de distintos tipos, entonces aunque sea a la mala la burbuja puede que sea la solución. Hasta en México se ha llegado a comentar, ya que tal vez sea la única forma de ver futbol próximamente en nuestro país, algo que muchos sueñan ya con ver.