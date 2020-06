En México también pasa, justicia para Giovanni.

Hoy más que nunca tenemos que defender nuestro derecho, aquí lo hacemos a punta de chilazos, molazos y pozolazos.

De Chile:

El 7 de junio se “celebra” el día de la libertad de expresión en México, entre comillas porque no hay absolutamente nada que celebrar. La organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a nuestro país en el sitio 144 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, solamente detrás de Afganistán y Siria. El comité para la Protección de los Periodistas indicó que en 2019 México y Siria fueron los países donde más periodistas fueron asesinados. Todo esto en un país donde el presidente diariamente señala y ataca de manera pública y reiterada a todo aquel periodista que cuestione su gobierno, por eso, hoy más que nunca tenemos que defender nuestro derecho, aquí lo hacemos a punta de chilazos, molazos y pozolazos.

De mole:

¿Por qué nos va cómo nos va? Bienvenidos a México, el país donde la secretaria del trabajo dice que los créditos son empleos, donde el director de la comisión federal de electricidad dice que la energía solar no se puede garantizar, pues no hay sol todo el día y menos en la noche, donde la secretaria de gobernación no usa cobrebocas porque dice estar blindada contra la COVID por tomar unas gotitas de nanomoléculas de cítricos, un país en donde el presidente afirma que no mentir, no robar y no traicionar, es lo que ayuda para que no dé el Coronavirus. En pleno 2020, Salvador Dalí, no podría tener más razón, México es un país surrealista.

De Pozole:

2019 fue el año más violento del que se tenga registró con 35 mil 588 homicidios, de los cuales mil 6 fueron feminicidios, con todo esto es inhumano Gobierno Federal le reduzca 75 por ciento su presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para dejarlos prácticamente en la calle, sin lana para pagar renta, agua ni luz; pero es más inhumano, que el presidente los llame dramáticos por quejarse, pues según él, todavía le alcanza para operar dos meses, que se quejen hasta Agosto pues; el riesgo de todo esto es la probable pérdida del registro nacional con información de más de 34 mil víctimas del delito en nuestro país, se dejará de atener a más de 7 mil víctimas mensualmente y además, se dejarán de tramitar más de 5 mil medidas de apoyo. Ahí tienen el gobierno “más humanista” de la historia.

Hoy no hay postre, hoy exigimos justicia para Giovanni López, joven asesinado por policías municipales de Jalisco, el abuso de autoridad, racismo y discriminación son problemas que también vivimos en nuestro país, sí, en México también pasa.

