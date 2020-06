Crisis: Iván Torres

Crisis en el futbol: Da pie a rumores, se confirman traslados de franquicia, se atenta con el arraigo de las aficiones y se bajan sueldos

Iván Torres

La crisis en el futbol mexicano es presa de la crisis. Nada ajeno a la situación que vive el país. Da pie a rumores, se confirman traslados de franquicia, se atenta con el arraigo de las aficiones, se bajan sueldos, se transgrede la competitividad y todo se convierte en una verdadera chunga. Siempre diré que los hechos son nuestra directriz de opinión, no se vale suponer, predecir, los famosos rumores no hacen más que demeritar el trabajo de quien los expone.

Hablemos de la situación que vive el club de futbol local de primera división, los Gallos prescindieron de su director técnico, Víctor Manuel Vucetich, una vez que le querían bajar el sueldo, y no sólo a él, sino a varios jugadores. Sí hay un acercamiento para cambiar de dueños de la franquicia, pero no hay intención que el equipo se vaya, hoy no hay una plaza como Querétaro, a título personal, le digo que sería muy subnormal despreciar la riqueza que se puede generar en el futbol en nuestra ciudad o Estado.

Si alguien suelta el negocio, otro más vendrá, con mejor visión y aprovechará lo que se tiene. Se cuenta con todo, lo que no podemos perder de vista que quien esté, tenga un proyecto a mediano y largo plazo, finanzas sanas legalmente comprobadas, respeto por la afición y seriedad. Es un perfil que seguramente genera círculos virtuosos. Se fue Monarcas a Mazatlán, dejando una estela de un futbol incompetente, fuera de lugar.

Mi ex jefe y a quien le aprendí muchas cosas, el connotado comentarista Javier Alarcón, expresó en la red social Twitter, lo siguiente: “Emilio Azcárraga le ha prestado el balón a los nuevos ricos de la colonia, y nomás están rompiendo los vidrios del vecindario.

Están ahuyentando a los niños que se reunían a ver las coladeritas”, aunque le raspa también al Sr. Azcárraga, lo cierto es que los magnates del balón siguen sin visión, desarmonizados, separados, alejados, hace una semana propuse que el país está preparado para abrir a 25 o 30 equipos. La crisis en en el futbol mexicano no es de dinero, más bien es de ideas, capacidad para fincar y fortalecer un producto que pudiera perder su poder si no se aplica el gremio. Los hechos que han pasado en las últimas semanas son un aviso o llamada de atención, pudieran entrar en caída libre.

