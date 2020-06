El deporte vuelve: Fernando Cásarez

En México aún no existen las condiciones para regresar, pero el ejemplo de otros países nos dice que eventualmente el deporte volverá

Fernando Cásarez

La pandemia sigue aún en proceso de ser controlada en buena parte del mundo, sin embargo, la normalidad vuelve poco a poco en diversas regiones, lo cual representa buenas noticias a los que nos gusta el deporte. Además de la Bundesliga, la Nascar y el beisbol en Corea, llega junio y con esto regresarán muchas ligas en diferentes rincones del orbe, las medidas de precaución siguen vigentes, pero igual, habrá más deporte en vivo.

En Alemania, ya no solo la Bundesliga lleva cuatro jornadas, la gente ha empezado a salir, los restaurantes abren con cierta normalidad, el país que ha mostrado la forma de actuar en Europa, sigue marcando el camino a otras ligas, es cierto que no todo es perfecto, ya que el Dynamo Dresden apenas regresó tras superar varios casos de COVID-19, así como cada vez vemos más festejos en goles que no respetan la distancia adecuada, de cualquier forma, todo parece controlado.

España, Inglaterra e Italia regresarán en un par de semanas, incluso la Coppa Italia, será el primer título grande que tendrá campeón tras la pandemia, esto el 17 de junio. Otras ligas como Portugal y Suiza vuelven esta semana y se espera que se anuncie de manera oficial las siguientes semanas la forma en que la Europa League y la Champions concluirán sus temporadas, presumiblemente en agosto.

Algo inesperado fue ver gente en los estadios en el regreso del futbol en Hungría, el público se sentaba con separación de tres asientos, aunque al final del partido los ultras de algunos equipos se juntaban, es imposible controlar esto, por eso la idea es difícil de implementar con éxito, algo que tanto la NFL, como el futbol americano colegial de la NCAA han planteado.

En otras partes de Estados Unidos, se espera el regreso del golf, el futbol femenil y los entrenamientos de la NBA, la NHL y si se llega a un acuerdo económico, la MLB, estos últimos no se andan viendo muy bien, cuando en medio de la pandemia jugadores y liga se pelean por cómo quedarán los sueldos millonarios de los peloteros, mientras la situación económica y social en Estados Unidos no marcha nada bien. Finalmente, en México aún no existen las condiciones para regresar, pero el ejemplo de otros países nos dice que eventualmente el deporte volverá.