Miedo o precaución ¿Quién paga el costo?: Seth Pérez

Miedo o precaución es lo que predominará en cuanto un trabajador en alguna empresa presente síntomas de alguna enfermedad viral o infecciosa

Seth Pérez Melesio

La temporada invernal parece lejana pero tendremos complicaciones por el miedo. Imagine Usted una pequeña gripe de un colaborador en una fabrica, en una oficina, un cajero o en cualquier ventanilla al público, ¿dejarle ir, incapacitarlo, esconderlo? La legislación en el mundo de salud deberá incluir esta nueva variante para incapacitar a los trabajadores: el miedo. No es la prevención ya que podría un colaborador presentar síntomas diferentes a un coronavirus, pero el estornudo mismo será fuente de exclusión, queja o hasta maltrato ¿quién terminará pagando los costos de gestionar esta prevención?

La temporada de resfriados suele afectar a un porcentaje de trabajadores que conviven en un mismo espacio físico, pero imagine usted ante el miedo o precaución quién podrá mantener la calma al estar al lado de un ‘posible enfermo’, en el escritorio de frente, al darle sus papeles, escucharlo o compartir la cocineta o hasta el baño. Gestionar la vida diaria no será un asunto personal, ni de cada centro laboral, será un asunto público que puede generar costos significativos según el enfoque de seguridad social de cada país.

La apertura en Europa de centros vacacionales, tiendas y oficinas, lleva ciertas particularidades en la vida cotidiana. Las personas que solían pasar de tienda en tienda, deben soportar el untarse obligatoriamente gel en cada entrada, sea aún por solo mirar y sin haber mantenido contacto con superficie alguna. Las terrazas a pesar de guardar la distancia obligatoria pronto deberán gestionar la cercanía que los clientes que buscan el encuentro. No obstante, todo comercio o servicio por ahora va a respetar ya que sus perdidas podrán refrescarse con algo de ingresos. Sin embargo la realidad desbordará a cualquier sistema de privilegios ¿Cómo gestionarlo?

Las políticas globales, nacionales o totalitarias no podrán entrar en esta nueva normalidad, ya que no es comparable las zonas turísticas de masa como Paris, Roma, Madrid o playas como Niza, Ibiza o Miami, con los centros turísticos de poco volumen. El éxito será mantener una baja probabilidad de contagio, una alta seguridad y una economía sana. La salud no podrá controlar el hambre y la prevención no podrá comprenderse sin clientes ¿Usted qué opina?

