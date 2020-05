Incapacidad: Iván Torres

No importan más que unos cuantos y los demás que se rasquen con sus propias uñas, sean largas o cortas

Iván Torres

La LigaMx muestra una vez más su vulnerabilidad. Fue incapaz de mantener una franquicia con tanta tradición en su lugar de arraigo simple y sencillamente porque no hay estatutos sólidos. No hay argumentos mercantiles en el gremio que muestren una unidad enfocada a una visión de negocio. No importan más que unos cuantos y los demás que se rasquen con sus propias uñas, sean largas o cortas. Morelia o Michoacán ya no tendrá futbol de primera división; los dueños de esta franquicia no encontraron ni en el pasado ni en el presente (por supuesto en el futuro) sustentabilidad de un proyecto y sus “socios”, dueños del balón lo dejaron solo. La LigaMx no muestra unidad, más bien se desmorona ante las potentes formas de negocio que son otros productos que dan mejor espectáculo, mejor futbol, piensan en el futuro colectivo de sus agremiados y ayudan al más débil porque entienden que detrás del pequeño hay un potencial humano que lo sustenta y lo hace crecer. Incluso a favor de los demás. Muchos niños o jóvenes en México le van al Barcelona y no le van a Pumas, por decirle algo.

Le daré dos ejemplos que hoy son muestra de prosperidad. La MLS hace un solo trato para negociar con quien se pare en frente y el beneficio es para todos. Los jugadores franquicia pertenecen a la liga y no a los equipos, para los patrocinadores es más rentable estar en muchos estadios o clubes porque tienen más alcances. Los derechos de televisión no solo se venden al interior del país que consume, más bien la MLS ya está vendiéndose como liga al mundo y lo compran en Asia, Europa y otros lados porque involucran jugadores de muchos continentes. Hoy todos esos ingresos se reparten y buscan que las franquicias más pequeñas vayan creciendo. Comparten inversión. Se llama unión. Es el caso del futbol inglés que saben que un rival débil no funciona para el espectáculo. En México, un dueño tiene que armarse con lo que puede para poder sobrevivir, además de dinero, pondrá alma, vida y corazón para a veces vencer a los grandes, para negociar limosna con las televisoras. A la larga, la LigaMx se puede mal quedar con ocho equipos. éle costaba a la liga abrirse a un nuevo diseño, con más agremiados, dejar a Morelia, abrir una o varias plazas nuevas en Mazatlán, Celaya, Zacatepec, Oaxaca, donde se está pidiendo a gritos el futbol. Fortalecer su calendario con calidad no cantidad de partidos. El país da para 25 o 30 equipos, junten a todos y seguro el producto llegará a más rincones territoriales, mayor consumo para todos. Por favor, dejen de mostrar incapacidad.