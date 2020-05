Seguir o no seguir: Fernando Cázares

Francia, Bélgica y Escocia no continuaron, pero hay campeones gracias a una amplia diferencia entre los líderes, PSG, Brugge y Celtic

Fernando Cázares

La “normalidad” sigue regresando al deporte, Italia, España e Inglaterra buscan confirmar fechas, en Estados Unidos, NBA, NHL, MLB y NCAA desarrollan planes de vuelta, todos estos con similitudes a la Bundesliga. La Nascar sigue en marcha, el golf tuvo un gran evento, con Tiger, Mickelson, Brady y Manning recaudando 20 millones de dólares, mientras tanto en México, se acabó el torneo y buena parte del equipo de Santos está contagiado.

Francia, Bélgica y Escocia no continuaron, pero hay campeones gracias a una amplia diferencia entre los líderes, PSG, Brugge y Celtic ante el resto, solo Holanda acabó sin campeón. Hay que decir que estas ligas también lo hicieron por decisiones de sus propios gobiernos involucradas, además que habían jugado más de medio campeonato.

En México con un futbol que solo busca sacar dinero, en dos torneos a medias al año se juegan 17 fechas que sirven para fomentar la mediocridad y llegar a ser uno de los ocho mejores, aunque sea de “panzazo”, después viene el “torneo en serio”, donde seis partidos pueden darte el título, y donde un mal día acaba con lo hecho previamente, al final con 10 juegos se decidió que no podía haber campeón, Cruz Azul se quedó como siempre, sin título.

El país enfrenta una situación que hace imposible el regreso, más cuando la disciplina es fundamental, y por no hacerlo, 12 jugadores de Santos dieron positivo por covid 19, cuando antes se reportaban solo seis casos oficiales en todo Torreón.

Algunos jugadores hicieron una fiesta, ellos y peor aún, los directivos, se defendieron, y por eso mismo el futbol no puede volver pronto. Sin embargo, que las 10 fechas no sirvan, me parece lamentable.

La Federación pudo haberlas usado, jugar las siete faltantes y los juegos de “vuelta” en el siguiente torneo y hacer luego una liguilla, sería más justo y lógico, pero los directivos, prefirieron sacrificar este torneo en nombre de iniciar un torneo nuevo en julio, para hipotéticamente después tener fechas FIFA y dinero con juegos de la selección, algo que no sabemos si pueda ocurrir en primer lugar.Seguir era una opción y no se hizo, pero a diferencia de otros países que fue por las autoridades, este fue un capricho más de un futbol que nos venden como de élite, cuando trabaja como uno en vías de desarrollo.