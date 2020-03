Realidad que elegimos: Laura Casados

A lo largo de este mes y de toda esta situación, que se ha generado en torno al virus, han llegado a mi mente diversas teorías

Mi experiencia estando fuera del país ha sido inigualable y preocupante, ya que te das cuenta que, poco a poco, va avanzando la situación y lo vives en carne propia, al doble porque estás lejos de casa y sabes que no puedes hacer nada por los tuyos.

Considero que también el problema ha sido que no lo hemos tomado en serio, ni hemos seguido las recomendaciones que se nos han dado; como el no hacer compras en exceso, distanciamiento social, tener especial cuidado con los adultos mayores y con personas que tienen problemas respiratorios, y no nos percatamos de que el problema no es el virus, sino todas las creencias que tenemos y el colapso de nuestro sistema de salud actual.

El mundo nos pidió a gritos un respiro, un pequeño lapso en donde pudiera tener tranquilidad y paz, sin tener a nadie que la dañe y poder sentirse libre. Es muy triste ver que nosotros mismos nos hemos convertido en el verdadero virus para la Tierra. Es de suma importancia valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, debido a que la mayor parte del tiempo vivimos en una rutina y no nos damos el tiempo de dar un respiro, ni darle gracias a la vida.

Hoy más que nunca, nos tenemos que unir y ser conscientes de que en nuestras manos está mejorar nuestro mundo y apoyar a quien más lo necesita, porque tal vez hoy alguien necesite un plato de comida o una cobija, pero puede ser que mañana seamos nosotros.

Y les comparto la Fábula de ‘El Labriego y la Peste’: “Se encuentra el Labriego con la Peste y le pregunta: ¿Peste para dónde vas? Y la Peste le contesta, voy para Bagdad a matar a 500 personas. Días después vuelven a encontrarse y el Labriego le dice a la Peste; Peste, mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste 5 mil, y la Peste le responde, efectivamente yo maté 500 personas, los demás se murieron de miedo” …. no dejemos que la historia se repita, depende de cada uno de nosotros que esto sea temporal o que pueda durar años