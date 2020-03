YOMEQUEDOENCASA: Francisco Pájaro

Nos encontramos ante una pandemia del coronavirus (COVID-19), que se ha expandido en muchas partes del mundo y que ha causado grandes daños en la salud de las personas y en la economía

Francisco Pájaro

Nos encontramos en unos momentos difíciles, no solamente para nuestro estado, sino para el mundo entero. Nos encontramos ante una pandemia del coronavirus (COVID-19), que se ha expandido en muchas partes del mundo y que ha causado grandes daños en la salud de las personas, en la economía y en el desarrollo de los países.

En estos momentos complicados para todos, la invitación es muy sencilla: hacer caso a las autoridades, seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud y obedecer lo que se tiene que hacer.

De ahí, ahora el título de mi columna #YOMEQUEDOENCASA, que es la principal medida sanitaria que se nos está solicitando. Si no tenemos que salir de nuestros hogares, si no es necesario estar en la calle, no lo hagamos.

Tengamos la conciencia necesaria para realizar lo que nos toca como ciudadanos, en nosotros está el cuidarnos y cuidar a los demás. En este tiempo, sería oportuno estar con nuestras familias, de escuchar música, de leer libros, de hacer mejoras en nuestras casas, de convivir más con toda nuestra familia y de estar al pendiente de lo que sucede en nuestro entorno, pero sobre todo estar con los niños y con las personas mayores.

Una buena opción en este tiempo es estar leyendo libros, revisar fotografías y poder hacer un pequeño libro familiar con lo que se tiene; el escuchar la música sería una buena forma de distracción, sobre todo escuchar música que normalmente no escuchamos o no conocemos; de ahí la necesidad de estar juntos en nuestra casa.

Ver películas y hacer ejercicio dentro de nuestro hogar serían otras formas de pasar el tiempo. Igualmente se puede tomar algún curso en línea, desde algo para actualizarse como profesionistas, hasta algún curso de cocina o de cómo tocar algún instrumento musical, existen en línea muchos cursos.

La invitación está hecha: #YOMEQUEDOENCASA es momento de detener esta pandemia, de hacerle frente a la enfermedad, de poder realizar el cuidado que corresponde a cada persona y cuidar de los demás.

Seguro estoy que después de esta situación que en algunos países pareciera ser una noche sin fi n. Vendrá el resurgir de nuestro planeta en donde todos podamos ser más conscientes de lo que somos, de donde vivimos y de lo que tenemos a nuestro lado. Vamos a cuidarnos todos y a cuidar a los demás.