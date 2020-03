Bombas y balazos: Ramón Santillana

En el año 2010 ocurrió un hecho sin precedentes en Colombia, cuando a través de una canción, el Gobierno colombiano rescató a un grupo de rehenes que estaba secuestrado

Ramón Santillana

Tal cual. No fue ‘gracias a’ la fortuita existencia de una canción. No. Fue parte de una estrategia militar de rescate, no con bombas ni emboscadas. No se disparó un solo tiro. ¿Cómo fue que lo lograron? Tras relatos de rehenes que por alguna razón habían podido escapar del cautiverio, supieron que en la región en donde operaban las FARC se escuchaba constantemente la radio.

El Gobierno tenía un plan sobre la mesa, pero era necesario comunicar, de una forma u otra, a los militares secuestrados que dicho plan ya estaba en marcha, que debían esperar, y que tenían que reaccionar de alguna forma específica para que, llegado el momento, pudieran escapar. La solución que encontraron fue la de contratar compositores, un estudio de grabación y productores, para que escribieran una canción que sería transmitida por la radio.

La canción tenía que ser lo suficientemente “buena” para que pegara en las listas de popularidad, y así lograr una alta rotación en las transmisiones. En medio del tema, a manera de “solo de teclado” se insertó un código morse con las instrucciones precisas que los militares cautivos debían seguir. El código morse aún es utilizado en los entornos castrenses como un medio de comunicación efectivo.

El tema ‘Better Days’ fue lanzado al aire en decenas de estaciones de radio. El mensaje oculto se hizo público… y llegó a su destinatario. Un prisionero se dio cuenta del extraño “solo de teclado” que sonaba a media canción. Ubicó que, en efecto, se trataba de un clave morse, y al descifrarla supo lo que estaba pasando.

El plan funcionó tal cual lo habían previsto. Amigo lector, usted puede escuchar la canción en YouTube, a cargo de las voces de Natalia Gutiérrez y Angelo.

¿De cuántas otras situaciones nos podría salvar una canción? ¿Qué otro plan se pudo haber gestado si no existieran los medios para producir un tema musical que llegara a los oídos de quien tenía que llegar? ¿Bombas y balazos?