El coronavirus no es juego: Kike Mireles

El Coronavirus no solo es un tema de salud, también tendrá repercusiones económicas y graves

Kike Mireles

De chile: El Coronavirus no solo es un tema de salud, también tendrá repercusiones económicas y graves, agarrense para lo que viene si el Gob federal no actua rápido y responsablemente, chequen, aunque PEMEX tiene coberturas petroleras gracias al “maldito” neoliberalismo, estas fueron disminuidas según para recortar gastos innecesarios por ya saben quien, y ahí están las consecuencias, no serán suficientes para afrontar la situación derivada de la guerra petrolera y ahora la pandemia; además, el paquete económico 2020 se calculó contemplando la exportación de barriles de petróleo a $49 dólares, el barril ahora anda entre los 18 y 19; la situación es tan grave, que Credit Suisse ya habla de un “crecimiento” económico de -4 por ciento en 2020, en 2019 fue del 0.0 por ciento, ojala alguien despierte al presidente y pronto, porque hay un México que gobernar.

De Mole: Mientras el país está concentrado en la crisis de salud, los diputados federales de MORENA decidieron que era buena idea convocar a más de 5,000 empleados del Congreso para sesionar sus urgencias, al más puro estilo de la vieja escuela y aprovechando la ausencia de la mayoría de diputados de oposición por la contingencia, llevaron acabo la votación para reglamentar su reelección hasta por 4 periodos y sin tener que pedir licencia al cargo, porque claro, eso es lo urgente, porque siguen en campaña, pues la salud de los mexicanos puede esperar, las elecciones no.

De Pozole: El coronavirus es real, por más que el presidente siga tomando a juego el tema, la amenaza existe, la fuerza moral y los escudos protectores de honestidad de los que tanto habla Andrés no los van a proteger del contagio, lavarse las manos, aplicar la sana distancia y salir lo menos posible de sus casas sí, pero si aún no se lo quieren tomar en serio les paso estos datos, Italia con 60 millones de habitantes tiene 5,795 camas de cuidados intensivos y la esta pasando mal, México con 128 millones de habitantes tiene 4,000 camas de cuidados intensivos, el porcentaje de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con coronavirus en Italia es del 41 por ciento promedio nacional y hasta del 93 por ciento en ciudades con más contagios, repito esto no es un juego, esto puede salirse de control y gacho, cuidémonos todos, unidos.

El Postre: No hay hasta que acatemos las medidas de prevención, es por ti, es por los tuyos. Cuídate