Lo físico mejora lo mental: Liz Durán

Si usted le pregunta a un doctor ¿cómo procurar la salud?, le dirá que es comer bien, hacer ejercicio, caminar y respirar aire limpio

Liz Durán

¿Desde dónde comienzan esto? Pues desde donde el urbanista diseña, ya que una mejor calidad de vida está en mejores ciudades donde la relación naturaleza, trabajo, seguridad, justicia espacial, convivencia cercana y bienestar estén a su disposición.

No es para menos. ¿Se ha dado cuenta de la cantidad de conductores que ya están estresados por el tráfico, de los usuarios de transporte público en donde tarda la ruta, de los ciclistas que no encuentran una circulación segura, o de los peatones que no pueden cruzar vialidades?

Recuerde: Todos tiene el derecho de llegar a su destino, de forma rápida y segura, pero no hay planeación para todos; de ahí, la pérdida de tiempo en sus vidas y el estrés que les hará tener accidentes, padecimientos a corto o largo plazo que van desde un colesterol alto (por falta de ejercicio) hasta un Alzheimer.

Por eso, grandes ciudades han dado a conocer proyectos para combatir esa ansiedad y preocupación de las personas, que finalmente desemboca en poco rendimiento de los individuos y un gasto social en salud pública muy alto, además de que hay perdidas millonarias por la falta de salud mental de los individuos, por no prever el estrés que se acumula en sus vidas. Como ejemplo, Copenhague donde muchas calles se están peatonalizando, llenando de espacios públicos y zonas arboladas.

Otra ciudad es Bilbao, donde se está invirtiendo en la tercera edad, para que tenga juegos en los parques y les mantenga ágil la mente y cuerpo.

También Canadá, sabe que pronto el número de personas mayores se elevara y ofrece caminatas para mantenerlas activas. Banco Mundial estima 2 billones de personas mayores de 60 años en el 2050.

¿Cuál es la finalidad para tener calidad de vida desde la infancia? Convivir, hacer amigos, no tener conflicto con la soledad, hacer ejercicio y activar la mente. Su ciudad, ¿sí piensa en calidad de vida? Además ¿qué hace para mejorarla de aquí a un futuro de 20 años?